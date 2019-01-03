Гвинет Пэлтроу не собирается рожать детей от нового мужа: неожиданные детали

46-летняя голливудская актриса вышла замуж во второй раз в сентябре 2018 года. Гвинет Пэлтроу стала женой американского сценариста Брэда Фэлчака. Однако женщина не намерена рожать общих детей в новом браке. Как она утверждает, на это есть уважительные причины.

Знаменитая голливудская актриса дала откровенное интервью американскому изданию ES Magazine. В разговоре она рассказала, почему не планирует рожать детей от Брэда Фелчака, за которого вышла замуж в сентябре 2018 года, и какие отношения поддерживает с бывшим мужем.

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Гвинет Пэлтроу призналась, что ее развод с Крисом Мартином было тяжелым для них обоих, однако они сумели сохранить близость и остаться друзьями. Актриса добавила, что они изо всех сил пытались сделать этот процесс комфортным в первую для них, как для семьи.

Я думаю, что мы действительно смогли остаться семьей. Крис очень близкий мне человек. Я общаюсь с ним и вижу его каждый день. Да, развод был очень тяжелым, но я думаю, что дети смогли пережить это. Мы с ним договорились, что дети для нас всегда будут на первом месте,

– отметила актриса.

Стоит напомнить, у Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина есть двое детей: 14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес.

Однако звезда призналась, что рожать общих детей с Брэдом Фэлчаком, у которого от предыдущего брака также есть дочь и сын, не намерена.

Господи, нет. Я слишком стара для этого. Хорошо, что женщины могут иметь детей до сорока лет, но я не думаю, что хочу снова не спать ночами. Я бы не выжила,

– призналась Гвинет Пэлтроу.