Гвинет Пэлтроу примерила соблазнительную одежду в пляжной фотосессии: сексуальные снимки

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в 46 лет может похвастаться потрясающей фигурой. Недавно звезда снялась в пикантной фотосессии, в которой показала соблазнительные формы.

Как известно, уже более 20 лет Гвинет Пэлтроу пропагандирует здоровый образ жизни. Звезда убеждена: правильное питание и занятия спортом и являются секретом долголетия и красоты. Судя по недавней фотосессии звезды, это действительно так.

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Перед камерой соблазнительная Гвинет Пэлтроу позировала в купальниках, кружевном белье и кроп-топе. Сексуальные наряды она примерила на пляже, что добавляло еще большей пикантности ее образам. Актриса опубликовала фотографии в своем блоге, чем взбудоражила сеть.



Гвинет Пэлтроу / Instagram



Сексуальные фото Гвинет Пэлтроу / Instagram



Гвинет Пэлтроу в бассейне / Instagram



Гвинет Пэлтроу снялась в пляжной фотосессии / Instagram

Стройная Гвинет Пэлтроу / Instagram

Известно, что такие соблазнительные образы Гвинет Пэлтроу примерила для нового выпуска журнала The Wall Street Journal. Согласно анонсу, в декабрьском номере звезда сделает несколько откровенных признаний и расскажет о своей частной жизни.



Сексуальная Гвинет Пэлтроу / Instagram