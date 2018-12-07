Гвинет Пэлтроу примерила соблазнительную одежду в пляжной фотосессии: сексуальные снимки

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Гвинет Пэлтроу снялась в пляжной фотосессии
Гвинет Пэлтроу снялась в пляжной фотосессии / Instagram / @gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в 46 лет может похвастаться потрясающей фигурой. Недавно звезда снялась в пикантной фотосессии, в которой показала соблазнительные формы.

Как известно, уже более 20 лет Гвинет Пэлтроу пропагандирует здоровый образ жизни. Звезда убеждена: правильное питание и занятия спортом и являются секретом долголетия и красоты. Судя по недавней фотосессии звезды, это действительно так.

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Перед камерой соблазнительная Гвинет Пэлтроу позировала в купальниках, кружевном белье и кроп-топе. Сексуальные наряды она примерила на пляже, что добавляло еще большей пикантности ее образам. Актриса опубликовала фотографии в своем блоге, чем взбудоражила сеть.

Гвінет Пелтроу
Гвинет Пэлтроу / Instagram

Сексуальні фото Гвінет Пелтроу
Сексуальные фото Гвинет Пэлтроу / Instagram

Гвінет Пелтроу в басейні
Гвинет Пэлтроу в бассейне / Instagram

Гвінет Пелтроу
Гвинет Пэлтроу снялась в пляжной фотосессии / Instagram

Стройная Гвинет Пэлтроу / Instagram

Известно, что такие соблазнительные образы Гвинет Пэлтроу примерила для нового выпуска журнала The Wall Street Journal. Согласно анонсу, в декабрьском номере звезда сделает несколько откровенных признаний и расскажет о своей частной жизни.


Сексуальная Гвинет Пэлтроу / Instagram

Теги: Кино LifeStyle Голливуд Гвинет Пелтроу
Источник: 24 Канал
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