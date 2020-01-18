Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла наркотики и описала последствия препаратов

Американская актриса взялась за создание собственного мини-сериала "Лаборатория Goop". Во время съемок звезда призналась, что употребляла наркотики МДМА вместе со своим мужем в поездке в Мексику. Она призналась, что этот опыт оказался слишком эмоциональным и поделилась собственными переживаниями.

Голливудская актриса несколько лет назад основала американскую компанию Goop по здоровому образу жизни, которая создана как "lifestyle brand". Чтобы популяризировать свой проект Гвинет Пэлтроу начала съемки мини-сериала "Лаборатория Goop" на Netflix, в котором она публикует нетрадиционные методы лечения.

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Как сообщает издание Daily Mail, в одном из выпусков Гвинет Пэлтроу исследовала влияние психоделиков на эмоциональное состояние человека. 47-летняя актриса отыскала исследование, доказывающее, что МДМА помог одному человеку преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.

В свою очередь знаменитость вспомнила личный опыт употребления препаратов во время визита в Мексику со своим мужем Брэдом Фелчаклом.

У меня не было галлюцинаций. Это было действительно очень, очень эмоционально, и я была со своим тогдашним парнем, который теперь мой муж. Он очень отзывчивый, очень мудрый человек, и он смог помочь мне в этом,

– призналась оскароносная актриса.

Такой поступок Гвинет Пэлтроу обосновала желанием справиться с собственными переживаниями, однако какими именно актриса не отметила. Ранее она рассказывала, что в юном возрасте довольно много курила, однако употребляла МДМА лишь однажды.

Я курила пачку каждый день, пожалуй, до 25 лет. Мне действительно нравилось просыпаться и зажигать сигарету,

– комментировала знаменитость.