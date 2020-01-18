24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла наркотики и описала последствия препаратов

30 Читати новину українською
Гвинет Пэлтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

Американская актриса взялась за создание собственного мини-сериала "Лаборатория Goop". Во время съемок звезда призналась, что употребляла наркотики МДМА вместе со своим мужем в поездке в Мексику. Она призналась, что этот опыт оказался слишком эмоциональным и поделилась собственными переживаниями.

Голливудская актриса несколько лет назад основала американскую компанию Goop по здоровому образу жизни, которая создана как "lifestyle brand". Чтобы популяризировать свой проект Гвинет Пэлтроу начала съемки мини-сериала "Лаборатория Goop" на Netflix, в котором она публикует нетрадиционные методы лечения.

Читайте также: Брэд Питт признался, что Брэдли Купер спас его от алкогольной зависимости

Как сообщает издание Daily Mail, в одном из выпусков Гвинет Пэлтроу исследовала влияние психоделиков на эмоциональное состояние человека. 47-летняя актриса отыскала исследование, доказывающее, что МДМА помог одному человеку преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.

В свою очередь знаменитость вспомнила личный опыт употребления препаратов во время визита в Мексику со своим мужем Брэдом Фелчаклом.

У меня не было галлюцинаций. Это было действительно очень, очень эмоционально, и я была со своим тогдашним парнем, который теперь мой муж. Он очень отзывчивый, очень мудрый человек, и он смог помочь мне в этом,
– призналась оскароносная актриса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Такой поступок Гвинет Пэлтроу обосновала желанием справиться с собственными переживаниями, однако какими именно актриса не отметила. Ранее она рассказывала, что в юном возрасте довольно много курила, однако употребляла МДМА лишь однажды.

Я курила пачку каждый день, пожалуй, до 25 лет. Мне действительно нравилось просыпаться и зажигать сигарету,
– комментировала знаменитость.

 

Зимние трансферы 2020: онлайн
сегодня
1341
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Наркотики Голливуд Гвинет Пелтроу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:21 Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах
Юлія Михайлова 46
сегодня 13:02 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 24
17 января 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 8365
17 января 18:30 Актеры, получившие Оскар за последние 10 лет: список
Марта Вересюк 194
17 января 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 100056
Новости
Больше новостей
Залиште відгук