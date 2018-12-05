Гвинет Пэлтроу впервые после свадьбы вышла с Брэдом Фэлчаком в свет: яркие фото

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу официально вышла замуж 29 сентября за продюсера Брэда Фэлчака. И только 4 декабря супруги впервые вышли в свет. Гвинет и Брэд посетили мероприятие в честь открытия звезды Райана Мерфи на Аллее Славы в Голливуде.

Для выхода Пэлтроу и Фэлчак надели костюмы серого цвета. Мужчина примерял костюм-тройку, белую рубашку и черную обувь.

Читайте также: Как отгуляли свадьбу Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак: романтическая фотоподборка

На актрисе был жакет более темного оттенка и черные замшевые туфли на высоком каблуке. Очевидцы сообщают, что пара выглядела очень влюбленной, и новоиспеченные супруги не стеснялось демонстрировать свои чувства на публике.



Гвинет Пелтроу и Бред Фелчак / Getty Images



Гвинет Пелтроу и Бред Фелчак / Getty Images

К слову, отношения у Гвинет и Брэда начались еще в 2014 году, а уже в начале этого года пара объявила о своей помолвке. Ранее актриса была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от которого у нее есть двое детей: 14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес. У продюсера Фэлчака тоже есть двое детей от бывшей жены Сюзанны Букиник. Однако по словам Пэлтроу, рожать детей они с Фэлчаком не планируют.