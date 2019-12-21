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Х-фактор 10 сезон 15 выпуск: какие участники покинули шоу в финале

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Х-фактор 10 сезон 15 выпуск: кто покинул шоу в финале / СТБ

15 выпуск шоу "Х-фактор" поразил невероятным финалом. Борьба участников была феерической, а конкуренция зашкаливала. Однако именно в эту субботу стали известны суперфиналисты проекта. К сожалению, кое-кто из участников выбыл просто в шаге от победы. Так, на 15 прямом эфире шоу покинули два участника – Антон Вельбой и Мария Стопник.

В 15 выпуске шоу "Х-фактор" 10 сезон талантливые участники выступили вместе с известными звездами шоу-бизнеса: популярным артистом Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и секс-символом поп-сцены Максом Барских и судьей "Х-фактор" Оля Полякова.

Интересно: Х-фактор 10 сезон 15 выпуск: с какими известными звездами выступали участники

На этот раз участники не имели возможности спеть песню за жизнь. Ведущая в произвольном порядке назвала имена двух конкурсантов, которые получили возможность побороться за победу в 10 сезоне проекта "Х-фактор".

Первой в суперфинал попала подопечная Игоря Кондратюка – Элина Иващенко. Вторым попал Георгий Колдун.

Шоу покинул подопечный Насти Каменских – Антон Вельбой.

Антон Вельбой
Антон Вельбой​

И подопечная Игоря Кондратюка – Мария Стопник.

Марія Стопник
Мария Стопник

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники избираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".

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21 декабря
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Автор: Мария Лелека
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
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