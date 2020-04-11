Грегор Клиган из "Игры престолов" впервые станет отцом: известен пол малыша

Исландский стронгмен, сыгравший в "Игре престолов" персонажа Грегора Клигана, станет отцом первенца. Жена актера беременна и ждет появления сына. Первый ребенок пары появится на свет в октябре этого года.

На личной странице в инстаграме самый сильный человек планеты опубликовал трогательные сообщения, в которых рассказал о будущем пополнении в семье. Вместе с женой Келси Хенсон Хафтор Бьёрнссон ждет рождения сына. Этот ребенок станет первым для супружеской пары.

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Во время романтической фотосессии с любимой актер "Игры престолов" узнал пол будущего ребенка. Из огромного шарика, который он проколол перед вспышками камер, посыпалось конфетти голубого цвета. Эмоции крепкого 29-летнего актера не могут оставить равнодушными.

Ранее он поделился не менее щемящим кадром в сети, на котором изображены три пары обуви: его, жены и будущего малыша. Кроме того, он даже обнародовал снимок с УЗИ, на котором изображен младенец. Гора из фэнтезийного телесериала "Игра престолов" растрогал фолловеров признанием: "Вскоре я стану богаче. Я переполнен счастьем".

Хафтор Бьёрнссон и Келси Хенсон поженились в октябре 2018 года в родной для мужчине Исландии после года отношений. На момент знакомства избранница актера работала официанткой в одном из баров Канады. Узнав уже знаменитого Хафтора среди гостей заведения, девушка попросила звезду о фото и с первой встречи покорила его сердце.