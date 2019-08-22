Хайден Панеттьери отпразднует день рождения с дочерью, – СМИ

Голливудская актриса Хайден Панеттьери 21 августа отметила свой день рождения. Однако на этом праздник не закончился: звезда стремится повторить торжество с 4-летней Кайей-Евдокией.

Как сообщают инсайдеры журнала People, 30-летие Хайден Панеттьери встретила в кругу ближайших друзей. На праздновании не было ее бойфренда Брайана Хикерсона, который беспощадно избил актрису в начале мая 2019 года.

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По данным источников, на закрытом от СМИ празднике актриса решила не останавливаться. В ближайшее время Хайден Панеттьери планирует увидеться с маленькой Кайей-Евдокией и отметить с ней день рождения. Пока неизвестно, будет ли на юбилее ее бывший жених Владимир Кличко.

Хайден очень жизнерадостная и с нетерпением ждет прекрасного следующего года... Она мама и как только будет свободное время, проведет весело время со своей дочкой. Не надейтесь на очередные отношения сейчас, хотя она до сих пор с нежностью говорит о Владимире и любит свою дочь,

– рассказал инсайдер.

Родственники Хайден Панеттьери не сдерживают своего счастья от того, что звезда больше не видится с Брайаном Хикерсоном. По последним данным, актриса планирует переезд в Нью-Йорк, где начнет новую жизнь.

"Ее друзья и семья беспокоились за нее на протяжении длительного времени. Сейчас ей нужно разобраться в себе", – добавил инсайдер.

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери?В августе 2018 года Хайден Панеттьери и Владимир Кличко неожиданно объявили о разрыве отношений. Общий дом звезда решила поспешно продать, поселившись в Лос-Анджелесе. В то же время свою единственную дочь актриса оставила в Украине с экс-женихом. Инсайдеры рассказывали, что Хайден Панеттьери временно прекратила общение с ребенком и из-за вспыльчивого характера Брайана Хикерсона не приглашает ее в США. "Дочь живет далеко, а поскольку жизнь постоянно меняется, то у нее появляются другие проблемы", – утверждали они.



Бойфренд актрисы поселился с ней в Калифорнии. Именно там и произошло ужасное избиение Хайден 2 мая. После отдыха пара вернулась домой, однако перед дверью дома между влюбленными вспыхнул конфликт, а Брайан Хикерсон набросился на девушку с кулаками. Сейчас суд рассматривает резонансное дело нападения, а родственники настойчиво советуют звезде держаться подальше от мужчины.