Хайден Панеттьери шокировала поклонников новым бойфрендом, – СМИ

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Хайден Панеттьери закрутила новый роман
Хайден Панеттьери закрутила новый роман / viva.ua

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая стала жертвой жестокого избиения бойфрендом, шокировала весь мир. Звезда начала роман с братом своего экс-возлюбленного Брайана Хикерсона.

Прошло более 3 месяцев с тех пор, как начинающий актер Брайан Хикерсон жестоко избил Хайден Панеттьери. С тех пор в суде начали рассматривать резонансное дело, а мужчине грозит 4-летнее заключение. И пока Брайан Хикерсон тратит деньги на адвокатские услуги, Хайден Панеттьери живет в Нью-Йорке и встречается с новым бойфрендом, сообщает издание People.

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На днях актрису заметили на улицах города в сопровождении брата Брайана Хикерсона – Зака. Пара наслаждалась вечерней прогулкой, нежно держась за руки. О парне пока известно немного: по данным СМИ, он – пастор из Южной Каролины, который основал церковь в городе Гринвилл.

Представители Хайден Панеттьери отказались комментировать слухи о новом романе. В то же время инсайдеры из близкого окружения Зака Хикерсона заявили, что он просто друг для актрисы. Парень вроде приехал в Нью-Йорк, чтобы трудоустроиться, а Хайден поддерживает его на время адаптации и знакомит с достопримечательностями.

Хайден и Зак дружат, поэтому проводят время вместе, – заявили инсайдеры.

А вот в Сети уже предположили, что на самом деле отношения Хайден и Зака романтичны. Вероятно, именно это и стало поводом для нападения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери?
Еще в начале августа 2018 года Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку. Сразу после этого актрису все чаще видели в Лос-Анджелесе, где она участвовала в съемках телепроектов. Единственную дочь Кайю-Евдокию звезда решила оставить на воспитание Владимиру Кличко.

Впоследствии Хайден закрутила роман с актером Брайаном Хикерсоном. С бойфрендом она часто появлялась навеселе, что тревожило родственников известной американки. Ни агрессивное поведение любимого, ни алкогольные вечеринки не тревожили Хайден Панеттьери: она поселилась с бойфрендом в своем поместье в Лос-Анджелесе.

Однако их идиллия длилась недолго. 2 мая после отдыха в баре Брайан Хикерсон жестоко избил возлюбленную. Стычка началась во дворе дома актрисы, поэтому соседи вызвали полицию. Правоохранители обнаружили в доме Хайден, на теле которой виднелись синяки и следы рук на шее.

Брайана Хикерсона сразу же арестовали, а актриса обратилась за помощью к медикам. Больше месяца после нападения Хайден Панеттьери жила со своим обидчиком, а в суде начали рассмотрение резонансного дела.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Хайден Панеттьери
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