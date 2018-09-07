Хайден Панеттьери шокировала своим видом: фото

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Хайден Панеттьери поправилась
Хайден Панеттьери поправилась / www.cosmo.ru

Голливудская актриса Хайден Панеттьери после разрыва с Владимиром Кличко изменилась до неузнаваемости. На днях ее новый бойфренд показал кадры со звездой, на которых видно, как она изменила прическу.

Роман Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. Поэтому каждый выход влюбленных попадал в камеры папарацци, а страница начинающего актера оказалась под прицелом журналистов.

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На днях Брайан Хикерсон показал очередное видео с Хайди. Перед камерой она предстала с новой прической: звезда сделала волнистые волосы и осветила их. Кроме этого, Хайден Панеттьери существенно поправилась.

А у меня тут голдендудль (порода собаки – 24 канал) на Рождество,
– лаконично написал Брайан Хикерсон.

Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьери/ Іnstagram @brianhickerson

Стоит отметить, что актриса крайне редко пользуется косметикой и выглядит несколько неряшливо. Из-за такого внешнего вида и агрессивное поведение  родственники Хайден Панеттьери очень обеспокоены. По словам инсайдеров, роман с Брайаном вредит ей: звезда употребляет слишком много алкоголя и ведет себя странно. Зато сам Брайан Хикерсон заявил, что Хайден чувствует себя хорошо, а их отношения очень крепкие.

 

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Хайден Панеттьери
Источник: 24 канал
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