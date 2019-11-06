Хайден Панеттьери возобновила отношения с бойфрендом-садистом, – СМИ

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая после жестокого избиения покинула Лос-Анджелес, все же не смогла забыть бойфренда-садиста Брайана Хикерсона. Звезда возобновила с ним отношения и даже вернулась с ним в Лос-Анджелес.

Как сообщают инсайдеры Page Six, пара возобновила отношения сразу после того, как прокуроры закрыли уголовное дело против Брайана Хикерсона. Судьи сняли запрет не приближаться к Хайден Панеттьери, поэтому мужчина сразу же отправился к звезде в Нью-Йорк. Пока неизвестно, как Брайану удалось уладить конфликт и убедить актрису, которую он едва не убил, вернуться к нему.

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"Дело против Брайана Хикерсона было закрыто в четверг, 31 октября. Прокуратура не смогла продолжать вести расследование, поскольку главный свидетель (Хайден Панеттьери, – LifeStyle 24) отказывалась давать показания. Приказ о запрете приближаться к жертве также был отклонен", – заявил пресс-секретарь прокуратуры Лос-Анджелеса.

В западных СМИ подозревают, что Хайден Панеттьери не только возобновила роман с Хикерсоном, но и вернулась в Лос-Анджелес. От таких новостей родственники актрисы очень обеспокоены. Они боятся, что в следующий раз Брайана Хикерсона не остановят стражи порядка, поэтому он убьет свою возлюбленную. Кроме этого, они не в восторге от того, что Хайден будет вновь содержать бойфренда-садиста.

Они беспокоятся, что он будет продолжать жить за ее счет,

– рассказали инсайдеры.

Сейчас в сети появились первые подтверждения возобновления романа Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона. Папарацци подловили пару в аэропорту Нью-Йорка. Знаменитые американцы одели удобную одежду для перелета, а Хайден выглядела довольно счастливой.

Hayden Panettiere back with Brian Hickerson month after his domestic abuse case dismissed https://t.co/D2u81sq6CQ pic.twitter.com/Q4qPbn3zph — Page Six (@PageSix) 5 листопада 2019 р.

Что известно об избиении Хайден Панеттьери?После того, как Хайден Панеттьери и Владимир Кличко объявили об отмене помолвки, актрису заметили с агентом недвижимости и начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Такой роман звезды привлек немалое внимание СМИ, ведь пара часто появлялась перед камерой навеселе. Один из отдыхов в баре чуть не завершился смертью Панеттьери.



2 мая 2019 года Хайден и Брайан отдыхали с друзьями, когда между ними вспыхнул конфликт. От слов бойфренд актрисы перешел к расправе и начал ее избивать на глазах у знакомых. Однако эту ссору удалось уладить, а пара вернулась в свое поместье в Лос-Анджелесе. Именно там мужчина набросился на Хайден Панеттьери, а крики о помощи заставили соседей вызвать полицию. Полицейские обнаружили на теле Хайден многочисленные ранения и жуткие следы на шее. Брайана Хикерсона сразу задержали и выпустили под застраву, которую, вероятно, оплатила актриса.



В течение мая-сентября 2019 года суд рассматривал резонансное дело нападения, а родственники настойчиво советовали звезде держаться подальше от мужчины. Хайден переехала жить в Нью-Йорк и даже имела несколько свиданий с братом Брайана Хикерсона. В ноябре пара все же возобновила роман.