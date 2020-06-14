Всемирно известную топ-модель Хайди Клум обвинили в бодишейминге, то есть, дискриминации людей из-за их веса. В сети раскритиковали реакцию звезды на танец участницы шоу "Америка ищет таланты" Аманды ЛаКаунт.

Хайди Клум, которая является судьей талант-шоу, нажала красную кнопку почти сразу после начала выступления танцовщицы, не желая его смотреть. Однако девушка все же до конца продемонстрировала танец.

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Однако трое других членов жюри аплодировали стоя после танца участницы. Во время выражения комментариев модель заявила, что считает девушку замечательной танцовщицей, однако это не было выступление победительницы. Поэтому Аманда получила "нет" от Хайди Клум.

Мне понравилась твоя энергия. Я не могла усидеть во время танца. Однако не считаю, что это было выступление на миллион долларов,

– отметила Хайди Клум.

Смотрите выступление Аманды ЛаКаунт: видео

После этого поступка Хайди Клум получила много критики и негативных комментариев: модель обвинили в бодишейминге. Зрители в соцсетях даже требовали исключить звезду из членов жюри.

Аманда ЛаКаунт также прокомментировала этот скандал на своей инстаграм-странице. Девушка написала, что в течение многих лет сталкивалась с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди. Однако отметила, что сможет изменить мнение топ-модели.

Скандал с Джоан Роулинг

Напомним, что известная британская писательница Джоан Роулинг недавно оскандалилась дискриминационной фразой. В своем твиттере она прокомментировала одну интернет-публикацию: "Точка зрения: после пандемии COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют", которая вызвала немалый резонанс в сети.

"Люди, которые менструируют. Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, которые искажают слово "женщина" – woman), – писала Роулинг.

Фанаты сразу раскритиковали писательницу, назвали ее комментарии трансфобными. А также обвинили в том, что она продвигает дискриминационные утверждения.