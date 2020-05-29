Знаменитая модель Хайди Клум даже на карантине может эпатировать эротическими снимками. На днях звезда устроила нудистский пляж прямо в своем дворе и показала обнаженные фото в сети.

Из-за карантина пляжи Лос-Анджелеса остаются закрытыми. Однако американцы пытаются найти выход из ситуации и устраивают загорание прямо возле своих домов. Одна из них – модель Хайди Клум, которая решила выйти из дома полностью обнаженной.

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Нудистский пляж манекенщица устроила на заднем дворе своего роскошного особняка в Калифорнии. Вилла огорожена от звездных соседей высоким забором, поэтому только муж Хайди Клум – музыкант Том Каулитц – мог вживую полюбоваться стройным телом жены. Но этого было недостаточно для красавицы: она использовала возможность взбудоражить сеть эротическими снимками.

Хайди Клум сделала черно-белые селфи, когда лежала у бассейна. Сторонникам она показала пикантное декольте, прикрытое одеялом, и обнаженные ягодицы.



Хайди Клум обнажилась перед камерой / Фото Instagram / @heidiklum



Модель Хайди Клум без одежды / Фото Instagram / @heidiklum

Хайди Клум позагорала голой / Фото Instagram / @heidiklum

Как муж относится к обнаженным фото Хайди Клум

Еще в феврале 2019 года Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились. Пара решила не отказываться от пышной церемонии, поэтому в апреле того же года устроила свадьбу на роскошной яхте, пришвартованной у берегов Италии. После церемонии Хайди и Том поселились в Калифорнии, откуда охотно делятся общими фото.

Интересно, что Том Каулитц не прочь эротических фото своей жены. Более того, часть их он сам делает для нее, о чем Хайди Клум рассказала в интервью. Поэтому новые сексуальные снимки отнюдь не спровоцируют конфликт у супругов.