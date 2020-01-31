Хайди Клум едва удержала грудь во время фэшн-съемки: видео 18+

В свои 46 лет немецкая топ-модель может похвастаться не только неувядаемой молодостью, но и потрясающей фигурой. Хайди Клум и до сих пор украшает обложки самых известных мировых глянцев. Процессом одной из съемок звезда поделилась на страницах своего инстаграма.

Культовая модель Хайди Клум активно продолжает свою сверхуспешную карьеру и сотрудничество с самыми престижными дизайнерами современности. Ее лицо – настоящая роскошь для для каждого фэшн-фотографа. Однако еще больший восторг вызывает ее тело, которое она смело демонстрирует во время съемок.

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Так, звезда опубликовала короткий ролик со съемочной площадки. Она позировала для культового издания Harper's Bazaar в Чехии. Несмотря на то, что сторонники еще не имеют возможности насладиться результатами работы, видео закулисья съемок не менее красноречиво.

Румынский фотограф Кристиан Шуллер выступил автором обольстительных фотографий. Хайди Клум позировала, сидя на кубе, в откровенном мини платье зеленых оттенков в пайетки от легендарного бренда Versace с глубоким вырезом и босоножках на каблуках и со шнуровкой. Для того, чтобы фото показались еще более соблазнительными, модель приспустила рукава одежды, обнажив плечи и декольте.

Безусловно, такая самоотдача не могла оставить фолловеров равнодушными. Она засыпали звезду комплиментами за такую замечательную форму в возрасте 46 лет.