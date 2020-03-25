Хайди Клум обнародовала результаты теста на коронавирус

Знаменитая модель Хайди Клум и ее муж Том Каулитц уже более недели болеют. У вездой пары были признаки коронавируса – кашель и лихорадка. Затем супруги обратились за помощью к медикам и сдали тесты на Covid-19.

25 марта Хайди Клум получила результаты проб, о чем рассказала поклонникам на официальной странице в инстаграме. По словам модели, тесты на коронавирус – отрицательные. Счастливая Хайди решила добавить к этой новости эффектное фото, на котором она позировала, лежа на траве.

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14-ый день домашней самоизоляции. Тест на коронавирус – отрицательный,

– лаконично написала модель.

Поклонники сразу же засыпали звезду сообщениями о состоянии ее здоровья. Хайди Клум поблагодарила всех за заботу и призналась, что чувствует себя уже значительно лучше, но продолжает бороться с сильной простудой.

"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви", – добавила она в комментариях.

14 марта Хайди Клум рассказала поклонникам, что чувствует себя очень плохо. Модель написала, чтоу нее признаки коронавируса – лихорадка, озноб, кашель и насморк. Поэтому немецкая модель решила убедиться, что это не Covid-19 и начать лечение. Однако Хайди столкнулась с проблемой нехватки тестов. Впоследствии немецкая манекенщица все же сдала пробы.

Тест на коронавирус прошел и муж Хайди – музыкант Том Каулитц. Он был за границей и после возвращения в Лос-Анджелес также заболел. Его тест на Covid-19 также оказался отрицательным. Сейчас супруги продолжают находиться на самоизоляции и призывает сторонников тоже воздерживаться от прогулок.