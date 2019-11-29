Хайди Клум похвасталась роскошной фигурой в объятиях мужа: фото

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Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Супермодель Хайди Клум, которой в июне исполнилось 46 лет, демонстрирует, что женщина может выглядеть соблазнительно в любом возрасте. Звезда ошеломила снимками со своим мужем Томом Каулитцом с отдыха в День благодарения.

Хайди опубликовала горячие снимки на своей странице в инстаграме. На фото она позирует со своим возлюбленным, который ее крепко держит, в воде.

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Для отдыха с семьей супермодель надела бикини с ярким принтом, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру Хайди.

"Пока это ты и я", – лаконично подписала фото Клум, дополнив его "эмоджи" в виде сердца.

Гайді Клум і Том Каулітц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

На втором фото, которое разместила в социальных сетях модель, под водой изображены счастливые супруги и брат-близнец Тома Билл Каулитц.

Гайді Клум і Том Каулітц
Билл Каулитц, Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Звездные романы Хайди Клум Новости LifeStyle LifeStyle
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