Хайди Клум показала пышное декольте и загорелые ноги на светском мероприятии

67 Читати новину українською
Хайди Клум
Хайди Клум / Getty Images

46-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум пришла на церемонию вручения премии от MTV, чтобы поддержать своего 29-летнего мужа Тома Каулитца. Для светского события звезда подиумов выбрала потрясающий и одновременно сексуальный наряд.

После роскошной свадьбы на Капри и медового месяца неподалеку от итальянского острова загорелая и счастливая Хайди Клум готова к возвращению в светскую жизнь. Чтобы не делать большой паузы, немецкая супермодель, сразу же посетила церемонию награждения MTV.

Читайте также: 46-летняя Хайди Клум показала фото топлесс и засветила свое обручальное кольцо: 18+

На красной дорожке жена музыканта группы Тоkiо Ноtel Тома Каулитца в прямом смысла сверкала. Хайди Клум засветилась перед папарацци в откровенном черном платье, полностью декорированной пайетками. Сексуальности ее образу добавило глубокое декольте, благодаря которому она смогла похвастаться пышным бюстом, а также длина мини. 46-летняя Хайди решила не скрывать загорелые стройные ножки после медового месяца в Италии. Соблазнительный look дополнили черные босоножки с тонкими полосками, клатч и много аксессуаров.

Хайді Клум
Хайди Клум / Getty Images 

blog_ava
Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
сегодня
1213
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Хайди Клум
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
сегодня 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
61
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
сегодня 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
84
Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
сегодня 13:20 Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
194
Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
сегодня 10:23 Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
Настя Сукач 967
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 557
Новости
Больше новостей
Залиште відгук