Хайди Клум показала пышное декольте и загорелые ноги на светском мероприятии

46-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум пришла на церемонию вручения премии от MTV, чтобы поддержать своего 29-летнего мужа Тома Каулитца. Для светского события звезда подиумов выбрала потрясающий и одновременно сексуальный наряд.

После роскошной свадьбы на Капри и медового месяца неподалеку от итальянского острова загорелая и счастливая Хайди Клум готова к возвращению в светскую жизнь. Чтобы не делать большой паузы, немецкая супермодель, сразу же посетила церемонию награждения MTV.

Читайте также: 46-летняя Хайди Клум показала фото топлесс и засветила свое обручальное кольцо: 18+

На красной дорожке жена музыканта группы Тоkiо Ноtel Тома Каулитца в прямом смысла сверкала. Хайди Клум засветилась перед папарацци в откровенном черном платье, полностью декорированной пайетками. Сексуальности ее образу добавило глубокое декольте, благодаря которому она смогла похвастаться пышным бюстом, а также длина мини. 46-летняя Хайди решила не скрывать загорелые стройные ножки после медового месяца в Италии. Соблазнительный look дополнили черные босоножки с тонкими полосками, клатч и много аксессуаров.



Хайди Клум / Getty Images