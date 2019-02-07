Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
45-летняя Хайди Клум продемонстрировала своим поклонницам стильный образ в трендовом принте. Знаменитая немецкая топ-модель ярко привела пример, как следовать за модой и не изменять своему любимому цвету.
Накануне Хайди Клум блистала на вечеринке amfAR в Нью-Йорке в роскошном платье с глубоким декольте, а уже на следующий день вышла на красную дорожку очередного светского мероприятия в Лос-Анджелесе.
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Для вечеринки Srotifу's Best New New Artist 2019 немецкая супермодель выбрала образ, в котором ее было сложно не заметить. Она сделала настоящий фурор, ведь в своем наряде сумела совместить сразу несколько трендов 2019 года – леопардовый принт и брючный костюм. К слову, под пиджаком у модели была рубашка в тон к наряду. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на высоких тонких каблуках. На своей странице в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, прокомментировав, что очень любит розовый цвет.
Хайди Клум / Getty Images
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