Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета

45-летняя Хайди Клум продемонстрировала своим поклонницам стильный образ в трендовом принте. Знаменитая немецкая топ-модель ярко привела пример, как следовать за модой и не изменять своему любимому цвету.

Накануне Хайди Клум блистала на вечеринке amfAR в Нью-Йорке в роскошном платье с глубоким декольте, а уже на следующий день вышла на красную дорожку очередного светского мероприятия в Лос-Анджелесе.

Читайте также: Смелая Хайди Клум снялась в фотосессии с живыми змеями: видео

Для вечеринки Srotifу's Best New New Artist 2019 немецкая супермодель выбрала образ, в котором ее было сложно не заметить. Она сделала настоящий фурор, ведь в своем наряде сумела совместить сразу несколько трендов 2019 года – леопардовый принт и брючный костюм. К слову, под пиджаком у модели была рубашка в тон к наряду. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на высоких тонких каблуках. На своей странице в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, прокомментировав, что очень любит розовый цвет.



Хайди Клум / Getty Images