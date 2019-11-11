Хайди Клум поразила полуобнаженными фото с юности

Немецкая супермодель взорвала сеть, опубликовав откровенные фото. На них 20-летняя девушка эротично позирует перед объективом камеры. Трудно не заметить подтянутую форму и стройную фигуру звезды. Поклонники не сдерживали своего восхищения.

С конца 90-х годов Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала "Sports Illustrated". Кроме того, Клум стала одной из ведущих ангелов компании "Victoria's Secret".

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Недавно на своей странице в инстаграме 46-летняя модель поделилась фотографиями, на которых позирует в откровенном образе.

Сама звезда отметила, что на этом фото ей 20 лет. В то время будущая супермодель выиграла главный приз в "Late Night-Show" Томаса Готтшалка. 19-летняя школьница победила в соревновании с 25 тысячами конкуренток и подписала контракт с модельным агентством на 300 тысяч долларов.

Клум, Клум, будь платиновой блондинкой,

– процитировала Хайди Клум известно французского фэшн-фотографа и бывшего креативного директора журнала Elle Жиля Бенсимона.

Белый короткий топ едва прикрывает грудь красавицы, а опущенные джинсы обнажают стройный живот.

На другом опубликованном фото модель позирует в сдержанном образе, прикрыв свое тело черным мини-платьем. И на этой фотографии главным объектом внимания является уже не бюст супермодели, а ее подтянутые ягодицы. Фоловеры звезды оставили под фото более тысячи восторженных комментариев.

Что известно о личной жизни Хайди Клум?

С 1997 по 2003 год Хайди Клум была замужем за стилистом Риком Пипином. После развода с ним, она встречалась с менеджером Формулы-1 Флавио Бриаторе, от которого у нее есть дочь Лени. За него Хайди должна была выйти замуж, однако вскоре пара распалась. Официальная причина – нехватка времени у обоих партнеров. В 2005 году Клум вышла замуж за британского певца Сила. От него Клум родила двух сыновей. После четырех лет супружеской жизни Хайди родила дочь Лу Сулолу Самуэль. Осенью 2014 года пара развелась. С февраля 2019 года замужем за Томом Каулитцом, который на 17 лет моложе ее.