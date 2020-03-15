Хайди Клум сделала тест на коронавирус и ожидает результатов

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум призналась, что болеет, однако не может быть уверена, что это обычная простуда. У нее имеются главные симптомы коронавируса – кашель и лихорадка. Знаменитость сделала тест на коронавирус и ожидает результатов.

Ранее модель сообщала о том, что не смогла пройти тест на коронавирус, а несколько часов назад на своей странице в инстаграме она опубликовала сообщение, в котором рассказала, что вскоре станет известно чем именно она болеет.

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Хайди распространила черно-белое видео, на котором целует своего мужа Тома Каулица через стекло. Супермодель также отметила, что любимый вернулся несколько дней назад из гастрольного тура и тоже чувствует себя нездоровым.

Клум написала в публикации: "Как и многие из вас, я также болею всю неделю, и, к сожалению, мой муж, который недавно вернулся со своего тура, тоже чувствует себя плохо. Чтобы быть в безопасности, мы не будем контактировать друг с другом, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус (которые мы наконец смогли сделать сегодня). Не хотим распространять микробы и подвергать риску других людей. Даже друг друга! Как бы я ни хотела обнять его и поцеловать, важнее вести себя правильно и не распространять болезнь".

49-летняя знаменитость также отметила, что в такие моменты мы вспоминаем, что самое важное – это люди, которых мы любим, и их безопасность. Она обратилась к фанам с просьбой быть ответственными гражданами мира и защищать себя и близких людей, не подвергать их опасности.

Пожалуйста, слушайте чиновников и оставайтесь дома, если вы можете физически дистанцироваться от других людей. Особенно, если вы плохо себя чувствуете. Вместе можем пройти через это, но мы должны быть ответственными, и тогда у всех у нас будет светлое и здоровое будущее,

– отметила Хайди Клум.

Отметим, по состоянию на 14 марта вирусной пневмонией, которую спровоцировал коронавирус, заразились 156 400 человек по всему миру. Зафиксировано 5 833 смерти. Выздоровели более 73 тысяч человек. Центром вспышки коронавируса стала Европа. Самая тяжелая ситуация в Италии. Там зафиксировали 21 157 случаев инфицирования и 1 441 смерть. Правительства государств обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила гигиены и по возможности оставаться дома. Если же вы чувствуете ухудшение самочувствия – обращайтесь к врачу.



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