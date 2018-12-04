Хайди Клум засветилась на романтической прогулке со своим возлюбленным: фото

Знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум вышла на прогулку со своим бойфрендом Томом Каулицом. Перед объективами папарацци 45-летняя звезда засветилась в коротком платье и не только с любимым.

О романе 45-летней Хайди Клум и 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel стало известно в марте 2018 года. От того времени, когда пара официально заявила о своих отношениях, они редко появляются на публике отдельно.

Читайте также: Платиновая блондинка: Хайди Клум поделилась архивной сексуальной съемкой

Младше на 16 лет бойфренд Хайди всегда нежен с ней перед объективами камер приглашает ее с собой в турне по разным странам. Они практически не расстаются. Следовательно новые фото влюбленных появились в сети, на которых они счастливы выгуливают собаку Тома. Для совместной вылазки топ-модель выбрала черно-белое платье-пиджак в толстую полоску. Для удобной прогулки она выбрала спортивную обувь. В ее руках была кружка кофе. Возлюбленный Хайди выбрал куртку цвета хаки, черный свитер, брюки в тон и белые кеды.

Хайди Клум на прогулке с бойфрендом / Instagram / @50shadesofkaulitz