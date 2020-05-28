Хайли Бибер подаст в суд на хирурга, который клеветал про ее пластические операции

Американская модель Хайли Бибер стала героиней нового TikTok-видео , в котором хирург Дэниел Баррет сравнивал ее внешность в разные года. Девушка возмутилась, что он приписал ей пластические операции, поэтому намерена с ним судиться.

В видеоролике для TikTok американец Дэниэл Баррет решил продемонстрировать лицо Хайли Бибер в 2011 и 2016 годах, и как оно кардинально изменилось. По мнению хирурга, девушка сделала себе пластику носа, а также изменила форму подбородка и увеличила губы.

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Обратите особое внимание на нос. Половое созревание или что-либо еще не могло бы изменить черты ее лица так радикально,

– отметил в своем видео врач.



Хейли Бибер прибегла к пластическим операциям по мнению американского врача / Скриншот с TikTok

Это увидели юристы модели, после чего в издании TMZ отметили, что доктор Барретт не имеет права использовать "имя, имидж и образ звезды" для популяризации своего бренда, "распространяя ложные утверждения, что миссис Бибер делала пластическую операцию". Также они обвинили врача в нарушении авторских прав на песни Джастина Бибера 2015 года Sorry в своей публикации.

Инцидент случился 27 мая, поэтому юристы модели попросили опубликовать опровержение от Дэниела Баррета в течение следующих 24 часов, а если нет, тогда начнется судебная волокита. Врач уже отреагировал на произошедшее и отметил, что его видео несут информативный характер, поэтому и не планирует их удалять, а также что это такое себе пособие для начинающих хирургов и косметологов.

Сама же Хейли Бибер еще ранее опровергала все заявления о пластические операциях, а изменения во внешности назвала секретами макияжа и искусным фотошопом: "Со своим лицом я ничего не делала. Поэтому, если вы собираетесь сравнивать меня в 13 лет и 23, то используйте естественную фотографию, которая не была бы так сильно отредактирована".