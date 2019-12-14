Хайпую на максималках, – Павел Зибров представил клип на песню "Вуса-бренд"

Украинский эстрадный певец обнародовал новый современный клип на последнюю песню "Вуса-бренд". Он воспел неизменный элемент своей внешности и признался, что такому достижению могут позавидовать самые успешные звезды, даже Олег Винник. В конце видео самые яркие знаменитости украинского шоу-бизнеса примерили легендарные усы.

В ярком клипе на танцевальный хит "Вуса-бренд" вместе с Павлом Зибровым зажигали соблазнительные девушки в боди. Лица девушек украсили усы, похожие на те, которые неизменно создают образ артиста уже много лет. Режиссером эпатажного клипа выступила Елена Винярская.

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Павел Зибров отметил, что сейчас в украинском шоу-бизнесе нет ни одного "усача", кроме него. Он даже поклялся застраховать собственную роскошь на кругленькую сумму.

Хайпую на максималках! "Телочки и балдеж", как говорит Аленка. "Вуса-бренд" – это песня-подарок Петра Маги для меня. Потому что когда мы говорим "Киев", то что представляем? Каштаны, "Крещатик", Павла Зиброва, усы Павла Зиброва! Серьезно, однажды застрахую их на миллион. Уже представляю, как вы отрываетесь под эту песню на праздники. Легенда украинской сцены решил снова хайпануть. И как вам, качает?

– поинтересовался Павел Зибров на личной странице в инстаграме.

В конце видео оригинальные усы примерили звезды украинской сцены Ирина Билык, Потап, Надя Дорофеева и Камалия. И, конечно, самый главный покоритель женских сердец Олег Винник. Ранее Павел Зибров рассказывал, как певец позвонил ему и сообщил, что Зибров якобы смеется над ним в песне. Однако Павел Николаевич убедил коллегу, что все это по-доброму.

Усы – это настоящий мужской инструмент. Не только искушение, но и страсть. Именно они показывают характер, умеют делать то, что сводит женщин с ума. Ох, сколько эти усы наделали,

– утверждает исполнитель.

Павел Зибров – Вуса-бренд: смотрите клип онлайн