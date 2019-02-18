Хана Кросс копирует стиль Виктории Бекхэм: фото

Новая девушка старшего сына четы Бекхэмов быстро вошла в семейный круг Бруклина и даже породнилась с британским дизайнером Викторией Бекхэм. Поэтому Хана Кросс стала все чаще появляться в одежде от бренда матери своего парня и посещать все важные для семейства мероприятия.

Вероятно, что Виктория полюбила будущую "невестку", поэтому девушка тесно общается с мамой Бруклина и на большинство публичных мероприятий одевается в бренд Бекхэм.

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Что интересно, поклонники семьи даже сравнили внешность Виктории и Ханы, отметив, что женщины похожи "как две капли воды".

К примеру, предлагаем посмотреть последний публичный выход Бекхэм после показа на Лондонской неделе моды. Дизайнер собрала друзей и семью на вечеринку в одном из ночных заведений Лондона.

Для выхода Виктория надела черный штанний костюм over-size. Подобный примерила Хана, но в белом цвете, который дополнила топом в бельевом стиле и подвеской с буквой "В" (означает имя Бруклина английском). Свой образ возлюбленная старшего сына Бекхэмов завершила черными босоножками на высоких каблуках.



Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Виктория Бекхэм/ Getty Images



Хана Кросс и Бруклин Бекхэм / Getty Images



Семейство Бекхэмов и Хана Кросс / Getty Images

Что известно об отношениях Бруклина Бекхэма и Ханы Кросс? О новом романе старшего сына Бекхэмов стало известно в декабре. Тогда на British Fashion Awards 2018 Бруклин появился на публике с родителями, а на вечеринке после мероприятия впервые показал миру свою новую девушку – Хану Кросс. После этого девушка начала отмечать все праздники в кругу звездной британской семьи. Поклонники даже сравнивают Хану с Викторией Бекхэм не только стилем, но и внешностью.