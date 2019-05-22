Харизматичный Дан Балан едет в концертный тур по Украине: даты выступлений

Начинается всеукраинский концертный тур известного молдавского певца, обладателя Grammy и MTV Music Awards Дана Балана! Гастроли охватят 11 городов Украины и стартуют с 24 мая в Черновцах.

Специальной гостьей тура является львовская певица Оксана Муха, которая недавно победила в популярном телепроекте "Голос страны". Муха представляла именно команду звездного тренера Дана Балана.

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Во вторник, 28 мая, Дан Балан зажжет во Львове на велотреке СКА. Концерты Дана Балана – это всегда всплеск настоящих эмоций, которыми харизматичный музыкант щедро делится со своими фанами. Не секрет, что певца считают уникальным артистом, ведь он не только вокалист, автор музыки и текстов для своих песен, но и продюсер.



Дан Балан и Оксана Муха / Пресс-служба

Артист также известен как единственный музыкант из Молдовы, которого номинировали на знаменитую премию Grammy. Номинацию молдавский певец получил как соавтор суперхита Live Your Life, который исполнила Rihanna. Также у Балана есть награды от MTV Music Awards и Echo Awards.

График тура Дана Балана:

24 мая – Черновцы;

25 мая – Ужгород;

28 мая – Львов;

29 мая – Житомир;

31 мая – Бровары;

2 июня – Чернигов;

5 июня – Сумы;

6 июня – Харьков;

7 июня – Днепр;

9 июня – Херсон;

10 июня – Одесса.

А начинался звездный творческий путь музыканта в начале 2000-ых с основания группы O-zone. Именно Дан Балан написал и спродюсировал хит Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), который в более 30-ти странах мира держался на первых позициях чартов, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.

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Dan Balan – Numa Numa 2: смотрите видеоклип

В этом году певец впервые побывал в тренерском кресле популярного украинского шоу "Голос страны-9". В финале молдавский артист специально для их дуэта написал песню "Треба" по мотивам народной композиции. Дан Балан впервые спел на украинском языке, чем поразил всех зрителей.

Dan Balan, Оксана Муха – "Треба": смотрите видео

Билеты на концерт во Львове 28 мая на велотреке СКА можно приобрести онлайн здесь.