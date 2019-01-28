Харли Квинн возвращается: Марго Робби показала фото в образе знаменитой злодейки

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Марго Робби в образе Харли Квинн
Марго Робби в образе Харли Квинн / comprehension360.corsairs.network

28-летняя австралийская актриса, в частности звезда фильма "Отряд самоубийц", Марго Робби снова сыграет злодейку Харли Квинн в новом фильме "Хищные птицы" (Birds of Prey) по комиксам DC.

Новое фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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На селфи Марго Робби позирует в образе героини комиксов. В фильме "Хищные птицы" расскажут историю о команде девушек с суперспособностями, среди которых Харли Квинн, Охотница, Черная Канарейка, Кассандра Кейн и Рене Монтойя. Супергероини будут противостоять злодею по имени Черная маска.

"Соскучились за мной?" – написала звезда в подписи.

марго роббі харлі квінн
Робби в образе Харли Квинн / Instagram / @margotrobbie

Добавим, что 28 января в YouTube появился первый тизер фильма "Хищные Пташечки".

Фильм "Хищные Птицы": смотрите тизер

Предлагаем сравнить два образы Харли Квинн в фильмах "Отряд самоубийц" и "Хищные птицы". Так, блондинка обрезала длинные волосы, сделала челку и изменила одежду, однако больше кардинальных изменений нет.

харлі квінн
Харли Квинн в фильме "Хищные птицы" (сверху) и "Отряд самоубийц" (снизу)

Кто такая Харли Квинн?Это вымышленный персонаж комиксов DC Comics, антигероиня, помощница Джокера и одна из врагов Бэтмена. Персонаж был создан Полом Дини и Брюсом Тиммом и впервые появился в мультсериале "Бэтмен" в сентябре 1992 года. Интересно, что Харли Квинн часто является напарницей, а также любовницей Джокера, с которым она познакомилась, работая психиатром в больнице Аркхема в Готэм-Сити, где в течение длительного времени лечился Джокер.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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