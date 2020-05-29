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Харви Вайншейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины: детали

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Харви Вайнштейна в который раз обвинили в сексуальных домогательствах
Харви Вайнштейна в который раз обвинили в сексуальных домогательствах / Фото: Getty Images

Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает наказание сроком на 23 года заключения, получил очередные обвинения. Еще четыре его жертвы заявили об изнасиловании. Одной из них во время инцидента было 17 лет.

Скандальном продюсеру выдвинули новые обвинения. Издание Deadline сообщает, что одной из жертв Харви Вайнштейна на момент совершения насилия над ней было 17 лет. Все четверо женщин подали на него в суд. Также в иске, в качестве ответчиков указана известная компания Disney и его брат Боб Вайнштейн. По словам жертв, они "или знали, или должны были знать о действиях" преступника и должны были их предотвратить.

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Несовершеннолетняя жертва изнасилования

Случай произошел в 1994 году. Продюсер пригласил девушку в гостиничный номер, чтобы обсудить ее кинокарьеру. Позже он забрал у нее документы и заявил, что если кому-то известно о том, что произошло в номере, то она никогда не станет актрисой.

Другие жертвы насилия Харви Вайнштейна

70-летняя женщина заявила, что Харви приставал к ней в Каннах. Это случилось в 1984 году, когда она начала заниматься документалистикой.

Еще одно изнасилование было в 2008 году. Тогда продюсер совершил насилие над женщиной в собственной квартире в Нью-Йорке.

35-летняя женщина заявила, что в 2013 году продюсер заставил ее заниматься оральным сексом. Это произошло после проб в его офисе во время Венецианского кинофестиваля.

Что известно о наказании Харви Вайнштейна?

Скандального голливудского продюсера признали виновным в сексуальных домогательствах. Речь идет о принудительном оральном сексе в 2006 году с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли, а также изнасилование актрисы Джессики Манн. За эти преступления Харви Вайншейна приговорили к 23 годам заключения. Наказание он отбывает во всемирно известной тюрьме на острове Рикерс. Там он заразился коронавирусом, который смог преодолеть после пребывания на карантине в течение 14 дней.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Скандал Голливуд Новости LifeStyle Харви Вайнштейн Кино
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