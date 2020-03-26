Харви Вайнштейн заразился коронавирусом: продюсер не нуждается в госпитализации

На днях стало известно, что скандальный продюсер Харви Вайнштейн инфицирован коронавирусом. Сейчас он находится в изоляции в исправительной колонии Венде и не требует госпитализации. Медики назвали его состояние стабильным.

23 марта у Харви Вайнштейна диагностировали коронавирус. Одиозный продюсер заразился в тюрьме на острове Райкерс за две недели после того, как суд присудил ему 23 года заключения за сексуальные домогательства и изнасилование.

Читайте также Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме: детали

После положительного результата теста на Covid-19 Харви Вайнштейна отправили в исправительную колонию Венде в Западном Нью-Йорке. Как сообщают источники Page Six, состояние продюсера-насильника стабильное. Он находится в самоизоляции и не требует госпитализации. Симптомы коронавируса не осложняются и проявляются в легкой форме.

Напомним, что 11 марта Верховный суд Нью-Йорка признал Харви Вайнштейна виновным в изнасилованиях и домогательствах. Этот приговор адвокаты называют равноценным пожизненному заключению, ведь 67-летний продюсер на протяжении длительной судебной волокиты перенес операцию на сердце и постоянно жаловался на плохое самочувствие. Прогнозируют, что Харви Вайнштейн никогда не выйдет на свободу, ведь коронавирус лишь пошатнет и без того слабое здоровье.

Всего в мире подтверждены 475 170 случаев заболевания Covid-19. Среди них 21 358 человек умерли, а 114 787 человек побороли коронавирус. Наибольшее количество больных в Китае, Италии и США.

Как уберечься от коронавируса: смотрите видео онлайн