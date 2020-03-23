Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме: детали

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно осудили на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства, заразился коронавирусом, находясь в тюрьме. Тест на Covid-19 показал положительный результат.

Смертельная вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно поражает людей во всем мире, где бы они ни были: дома, на улице или даже в тюрьме. Так, Харви Вайнштейн, который находится в заключении, рассказал сотрудникам исправительного учреждения, что у него имеются симптомы коронавируса. После этого ему сделали тест на Covid-19, который оказался положительным. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на источник.

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У 68-летнего продюсера появились симптомы вируса, когда он прибыл в прошлую среду с острова Рикерс, который известен десятками тюрем, где у нескольких заключенных диагностировали коронавирус. Теперь Харви изолируют в исправительной колонии Венде в Западном Нью-Йорке.

Тест Харви дал положительный результат, сейчас он на карантине,

– говорит источник.

Отметим, по состоянию на 21 марта в США зафиксировали 32 356 случаев коронавируса, из которых 414 летальных. 178 людям удалось выздороветь. Самая плохая ситуация в Нью-Йорке. Всего в мире с начала вспышки пандемии коронавируса заразились 307 280 человек. В общем умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели. Правительства стран призывают граждан оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала