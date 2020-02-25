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Харви Вайнштейна отправили в больницу после признания вины в сексуальном насилии

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Харви Вайнштейн / Getty Images

Вчера, 24 февраля, скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании. Окончательный приговор суд вынесет уже 11 марта. До этого времени он должен был находиться под стражей. Однако, по решению личного врача, его направили в больницу из-за плохого самочувствия.

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая в 2013 году надеялась начать свою карьеру. До объявления окончательного наказания продюсер должен был находиться в тюрьме, однако карета скорой помощи направилась в больницу прямо из Верховного суда Нью-Йорка.

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Как сообщает издание Page Six, Харви Вайнштейн так и не попал в тюрьму на острове Райкерс. Сейчас он находится в медицинском центре Белвью, который посещают самые уважаемые персоны США. В персональной палате он будет оставаться под круглосуточным надзором полиции.

Изменение маршрута скорой помощи вызвано повышенным давлением продюсера. Стоит отметить, что он страдает от болей в спине и сахарного диабета, что неоднократно позволяло спекулировать в суде. Адвокат Харви Вайнштейна Донна Ротунно поспешила заверить, что состояние ее клиента стабилизировалось.

С Харви все хорошо. Он невероятно сильный человек. И он знает, что борьба еще не закончена. Конечно, мы опровергнем вердикт присяжных. И сделаем это в ближайшее время,
– сообщила Донна Ротунно.

Стоит отметить, что вину Харви Вайнштейна в трех тяжких преступлениях так и не установили – хищническое сексуальное насилие и изнасилование первой степени. Именно эти преступления могли стать причиной пожизненного заключения одиозного продюсера.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Секс-скандал Харви Вайнштейн
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