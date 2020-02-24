Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии: подробности

Печально известного Харви Вайнштейна признали виновным в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании. После пятидневных совещаний суд присяжных вынес свой вердикт сегодня, 24 февраля. Сейчас голливудский продюсер находится под стражей и ожидает приговора, который будет обнародован уже 11 марта.

Как сообщает The Guardian, влиятельного американского продюсера признали виновным по двум делам. Суд присяжных, состоящий из семи мужчин и пяти женщин, объявил свое решение сегодня, 24 февраля, в Верховном суде Нью-Йорка.

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Так, Харви Вайнштейна признали виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая в 2013 году надеялась начать актерскую карьеру. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 5 до 25 лет заключения.

В то же время вину Харви Вайнштейна в трех тяжелых преступлениях так и не установили – сексуальное насилие и изнасилование первой степени. Именно эти преступления могли стать причиной пожизненного заключения одиозного продюсера. Сразу после обнародования решения суда присяжных на Харви Вайнштейна одели наручники и отправили в тюрьму, где он будет ждать окончательного приговора до 11 марта.

В чем обвиняют Харви Вайнштейна?

Громкий секс-скандал с участием продюсера вспыхнул в 2017 году. Тогда более 100 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. После обнародования первых заявлений против Вайнштейна в США начало активно действовать движение против подобных преступлений #MeToo. Официально Харви Вайнштейну выдвинули только три обвинения. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает. Он неоднократно пытался откупился от своих жертв. Представители продюсера предлагали жертвам сделку на 30 миллионов долларов. Их должны получить около 30 известных актрис и бывших работниц его студии The Weinstein Company.



Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / Инфографика 24 Канал