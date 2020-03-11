Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы: жертвы продюсера и их откровенные признания

Самый громкий секс-скандал в Голливуде, который разгорелся вокруг персоны Харви Вайнштейна, 11 марта наконец завершился. Речь идет об обвинении и арест на 23 года влиятельного продюсера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах ряда популярных киноактрис.

Поводом для обвинений послужило расследование, опубликованное авторитетным изданием The New York Times, о том, что знаменитый кинодеятель десятилетиями сексуально домогался молодых актрис, а потом платил им за молчание и неразглашение произошедшего. Сегодня же, 11 марта, после долгих расследований, суд вынес приговор Харви Вайнштейну – 23 года тюрьмы.

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Справка. 65-летний Харви Вайнштейн в течение 38-ми лет был директором и соучредителем киностудии Miramax Films. Он работал над такими киношедеврами, как "Влюбленный Шекспир", "Криминальное чтиво", "Властелин колец", "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Мой парень – псих" и другими.

После обнародования расследования актрисы мирового уровня одна за другой начали подтверждать информацию о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Количество известных женщин, которым оскароносный продюсер нанес моральные и физические оскорбления, неприятно поражает, как и детали их рассказов.

Предлагаем узнать имена некоторых жертв Харви Вайнштейна, которые открыто об этом заявили, и истории их унижения.

Ромола Гарай



Ромола Гарай, исплнительница роли Эммы Вудхаус в мини-сериале "Эмма"

25-летняя британская актриса первой призналась о своем неприятном опыте с Вайнштейном и насильственных действиях сексуального характера против нее. Продюсер изнасиловал Гарай в 2000 году, когда ей было всего 18 лет. Произошло это во время ее первого "персонального интервью" с Вайнштейном, которое, по требованию кинопроизводителя, состоялось в его гостиничном номере. Из воспоминаний актрисы, она поняла, что не имеет права сопротивляться.

Это было злоупотребление властью,

– пояснила звезда.

Гарай заявила, что ее почти двадцатилетнее молчание обусловлено убеждением остаться неуслышанной, так как тогда подобное поведение в Голливуде считалось чем-то "нормальным".

Эшли Джад



Эшли Джад, известна своей ролью в "Целуя девушек"

Эта голливудская знаменитость еще два года назад в интервью Variety рассказала, что ее тоже добивался продюсер, впрочем Джад не захотела называть его имя. Лишь недавно Эшли все же призналась, что им был именно Вайнштейн.

Как отметила актриса, во время съемок фильма "Целуя девушек" в 1997-м, ее пригласили на деловую встречу в гостиницу, а точнее – в номер Вайнштейна, где женщина была вынуждена отбиваться от предложений сделать ей массаж. Джад быстро покинула помещение, потому что не хотела идти на открытый конфликт с продюсером. После этого инцидента актриса не получила роли от Miramax Films.

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Азия Ардженто



Азия Ардженто, "напарница" Вина Дизеля в "xXx"

В 1997 году жертвой сексуальных домогательств Харви Вайнштейна также стала итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто. На момент изнасилования ей исполнился 21. Для издания The New Yorker женщина рассказала, как во время вечеринки в Hotel du Cap-Eden-Roc, устроенной киностудией Miramax, оказалась лицом к лицу с Вайнштейном в гостиничном номере.

Ардженто призналась, что поначалу ничто ее не настораживало, они просто общались, пока продюсер не попросил сделать ему массаж спины. Азия неохотно согласилась.

По ее словам, Харви сначала разделся до пояса, потом неожиданно спустил штаны и трусы и продемонстрировал молодой актрисе свой половой орган, который находился в состоянии эрекции. Актриса отскочила, и продюсер схватил ее и принудил к оральному сексу.

Я сопротивлялась, но он был сильнее и гораздо больше меня... Это был настоящий ужас. Я сидела на кровати и плакала. Бормотала: "Я не проститутка, не проститутка". А он стоял и смеялся,

– горько рассказала актриса.

После этого Ардженто еще несколько раз добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь. По ее утверждению, актриса просто не могла отбиваться от сексуальных нападений продюсера, была сильно травмирована происшедшим, и чувствовала вину долгие 20 лет.

Зои Брок



Зои Брок

Тот же 1997 год, 23-летняя модель Зои Брок знакомится с Вайнштейном на Каннском кинофестивале, потом он путем обмана отвозит ее в отель, где в номере продюсер раздевается и пытается сделать Брок массаж. Женщина вспоминает, что ей пришлось прятаться от домогателя в ванной. Полового акта между ними не случилось. Вайнштейн позволил ей просто уйти из гостиничного номера.

Мира Сорвино и Розанна Аркетт



Мира Сорвино и Розанна Аркетт

Похожие истории – о массаже и гостиничном номере – для The New Yorker рассказали американские киноактрисы Мира Сорвино и Розанна Аркетт. Женщины утверждают, что в свое время дали отпор Вайнштейну. Как результат, они потеряли роли в фильмах, которые создавались на Miramax.

Лючия Эванс

Женщиной, которую Вайнштейн, по ее словам, заставил заниматься оральным сексом, стала актриса и певица Лючия Эванс. Это произошло в 2004 году в офисе Вайнштейна, когда продюсер пригласил начинающую актрису на деловой разговор.

Я пыталась вырваться из его рук, но знала, что отбиваться бесполезно. Он такой большой, что, конечно, пересилил меня. Я просто сдалась. Это и является наиболее ужасным – думаю, многие его жертвы просто не смогли от него отбиться, а после этого их мучило чувство вины,

– поделилась Эванс.

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Лорен Сиван



39-летняя Лорен Сиван

По сравнению с Лючией Эванс, телеведущая Лорен Сиван претерпела гораздо меньшей вреда от Вайнштейна. Согласно ее воспоминаниям, около 10 лет назад на вечеринке в Нью-Йорке после непринужденной беседы с продюсером, Вайнштейнер завел женщину в угол и начал мастурбировать перед ней.

Он начал наслаждаться самим собой, и я просто стояла в стороне. Я была настолько шокирована, что не могла поверить в то, что стала свидетелем. Это было отвратительно и жалко,

– описала Сиван.

Амбра Гутьеррес



Амбра Гутьеррес, итальянская модель

24-летней итальянской модели удалось зафиксировать доказательства приставаний со стороны Харви Ванштейна на аудиопленку. Девушка рассказала, что в 2015 году продюсер во время личной встречи схватил ее за грудь. После этого знаменитость обратилась в полицию и встретилась с Ванштейном во второй раз, вооружившись скрытым микрофоном.

В полицейской записи, опубликованном изданием The New Yorker, слышно, как мужчина заставляет девушку пойти с ним в номер. На вопрос Гутьеррес, зачем он щупал ее накануне за грудь, Вайнштейн отвечает, что просто "привык так делать".

Harvey Weinstein caught on tape admitting to groping a woman's breasts; 3 women now accuse him of rape - New Yorker pic.twitter.com/QJSqzqFesc — BNO News (@BNONews) 10 жовтня 2017 р.

Однако, даже после этого похотливого продюсера не привлекли к ответственности. Так как, по словам прокуроров, аудиозаписи было недостаточно для предъявления обвинений.

Леа Сейду



Леа Сейду, одна из "девушек Бонда"

32-летняя французская красавица призналась для The Guardian, что во время их знакомства на модном показе Вайнштейн произвел на нее положительное впечатление. Однако эта история не имела хорошего продолжения. Актрису, как и других своих жертв, продюсер пригласил в свой гостиничный номер, чтобы выпить, и она испугалась отказать Вайнштейну.

"Было сложно отказать, потому что он был таким влиятельным", – прокомментировала Сейду. Звезда отметила, что уже в номере Вайнштейн набросился на нее и попытался поцеловать.

Мне пришлось защищаться. Он огромный и толстый, поэтому я применила силу,

– заявила актриса.

Кара Делевинь



Кара Делевинь, главная героиня фильма "Валериан и город тысячи планет"

Харви Вайнштейн пытался поцеловать и ее. Известная британская телезвезда и модель в своем Instagram поделилась историей о том, как встретилась с Вайнштейном, чтобы обсудить съемки в фильме. Во время разговора продюсер пригласил Кару в свой гостиничный номер, где их ждала еще одна женщина. Вайнштейн попросил их поцеловаться, но Делевинь удалось этого избежать. Когда девушка спешно покидала комнату, мужчина попытался ее поцеловать, но Кара остановила его и вышла.

Я все же получила роль в фильме и всегда думала, что он (Вайнштейн – "24") позволил это мне из-за того, что произошло. Мне казалось, что я не заслуживала эту роль. Я не спешила об этом рассказывать, не хотела причинить вред его семье. Я чувствовала себя виноватой, будто я сделала что-то не так. Я тоже была напугана, что то же самое случилось со многими женщинами, которых я знаю, но никто ничего не говорил из-за страха,

– написала Делевинь.

Гвинет Пэлтроу



Гвинет Пэлтроу, обладательница "Оскара" за роль во "Влюбленном Шекспире"

Огласку получило признание о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна от Гвинет Пэлтроу. По словам оскароносной актрисы, ей было 22 года, когда продюсер пригласил ее на главную роль в экранизации романа Джейн Остин – "Эмма". Пэлтроу не стала исключением и тоже оказалась в гостиничном номере мужчины. Он начал распускать руки, приглашая ее в спальню для массажа, но женщина отказала Вайнштейну.

Я была ребенком, я была потрясена,

– прокомментировала американка.

О непристойном поведении Вайнштейна Гвинет рассказала своему тогдашнему мужу Брэду Питту. Он вступился за жену, но продюсер в ответ предупредил актрису – лучше молчать о случившемся, пригрозив увольнением.

Анджелина Джоли



Анджелина Джоли тоже едва не стала жертвой Вайнштейна

История Анджелины Джоли не слишком отличается от того, что произошло с Пэлтроу. После выхода на экраны фильма "Превратности любви" в 1998 году, Вайшнтейн сделал 23-летней актрисе непристойное предложение в своем гостиничном номере.

У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, с тех пор я решила никогда с ним не работать и предупреждала других. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо,

– говорится в заявлении Джоли для The New York Times.

Роуз МакГоуэн



Роуз МакГоуэн

Известные и желанные женщины Голливуда на протяжении многих лет хранили тайну своих настоящих отношений с развратным Харви Вайнштейном по разным причинам. Однако нарушить "оглушительное молчание" призвала в своем Twitter актриса Роуз МакГоуэн.

Ladies of Hollywood, your silence is deafening. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 7 жовтня 2017 р.

Дамы Голливуда, ваше молчание оглушительно,

– возмутилась звезда телесериала "Все женщины – ведьмы".

В 1997 году продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере. Однако этот конфликт, как и несколько подобных, удалось решить во внесудебном порядке с помощью компенсаций.

Размер и детали соглашений, заключенных с обиженными Вайнштейном женщинами, не разглашаются, но источники The New York Times указывают, что за молчание актрисам выплачивали от 80 до 150 тысяч долларов. Подписав соглашение, они не имели права рассказывать о том, что произошло.



Жертвы домогательств Харви Вайнштейна, которого арестовали на 23 года / Инфографика: 24 Канал