Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы: жертвы продюсера и их откровенные признания

Поводом для обвинений послужило расследование, опубликованное авторитетным изданием The New York Times, о том, что знаменитый кинодеятель десятилетиями сексуально домогался молодых актрис, а потом платил им за молчание и неразглашение произошедшего. Сегодня же, 11 марта, после долгих расследований, суд вынес приговор Харви Вайнштейну – 23 года тюрьмы.

Справка. 65-летний Харви Вайнштейн в течение 38-ми лет был директором и соучредителем киностудии Miramax Films. Он работал над такими киношедеврами, как "Влюбленный Шекспир", "Криминальное чтиво", "Властелин колец", "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Мой парень – псих" и другими.

После обнародования расследования актрисы мирового уровня одна за другой начали подтверждать информацию о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Количество известных женщин, которым оскароносный продюсер нанес моральные и физические оскорбления, неприятно поражает, как и детали их рассказов.

Предлагаем узнать имена некоторых жертв Харви Вайнштейна, которые открыто об этом заявили, и истории их унижения.



Ромола Гарай, исплнительница роли Эммы Вудхаус в мини-сериале "Эмма"

25-летняя британская актриса первой призналась о своем неприятном опыте с Вайнштейном и насильственных действиях сексуального характера против нее. Продюсер изнасиловал Гарай в 2000 году, когда ей было всего 18 лет. Произошло это во время ее первого "персонального интервью" с Вайнштейном, которое, по требованию кинопроизводителя, состоялось в его гостиничном номере. Из воспоминаний актрисы, она поняла, что не имеет права сопротивляться.

Это было злоупотребление властью,

– пояснила звезда.

Гарай заявила, что ее почти двадцатилетнее молчание обусловлено убеждением остаться неуслышанной, так как тогда подобное поведение в Голливуде считалось чем-то "нормальным".



Эшли Джад, известна своей ролью в "Целуя девушек"

Эта голливудская знаменитость еще два года назад в интервью Variety рассказала, что ее тоже добивался продюсер, впрочем Джад не захотела называть его имя. Лишь недавно Эшли все же призналась, что им был именно Вайнштейн.

Как отметила актриса, во время съемок фильма "Целуя девушек" в 1997-м, ее пригласили на деловую встречу в гостиницу, а точнее – в номер Вайнштейна, где женщина была вынуждена отбиваться от предложений сделать ей массаж. Джад быстро покинула помещение, потому что не хотела идти на открытый конфликт с продюсером. После этого инцидента актриса не получила роли от Miramax Films.

Азия Ардженто, "напарница" Вина Дизеля в "xXx"

В 1997 году жертвой сексуальных домогательств Харви Вайнштейна также стала итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто. На момент изнасилования ей исполнился 21. Для издания The New Yorker женщина рассказала, как во время вечеринки в Hotel du Cap-Eden-Roc, устроенной киностудией Miramax, оказалась лицом к лицу с Вайнштейном в гостиничном номере.

Ардженто призналась, что поначалу ничто ее не настораживало, они просто общались, пока продюсер не попросил сделать ему массаж спины. Азия неохотно согласилась.

По ее словам, Харви сначала разделся до пояса, потом неожиданно спустил штаны и трусы и продемонстрировал молодой актрисе свой половой орган, который находился в состоянии эрекции. Актриса отскочила, и продюсер схватил ее и принудил к оральному сексу.

Я сопротивлялась, но он был сильнее и гораздо больше меня... Это был настоящий ужас. Я сидела на кровати и плакала. Бормотала: "Я не проститутка, не проститутка". А он стоял и смеялся,

– горько рассказала актриса.

После этого Ардженто еще несколько раз добровольно занималась с Вайнштейном сексом и принимала его помощь. По ее утверждению, актриса просто не могла отбиваться от сексуальных нападений продюсера, была сильно травмирована происшедшим, и чувствовала вину долгие 20 лет.



Зои Брок

Тот же 1997 год, 23-летняя модель Зои Брок знакомится с Вайнштейном на Каннском кинофестивале, потом он путем обмана отвозит ее в отель, где в номере продюсер раздевается и пытается сделать Брок массаж. Женщина вспоминает, что ей пришлось прятаться от домогателя в ванной. Полового акта между ними не случилось. Вайнштейн позволил ей просто уйти из гостиничного номера.



Мира Сорвино и Розанна Аркетт

Похожие истории – о массаже и гостиничном номере – для The New Yorker рассказали американские киноактрисы Мира Сорвино и Розанна Аркетт. Женщины утверждают, что в свое время дали отпор Вайнштейну. Как результат, они потеряли роли в фильмах, которые создавались на Miramax.

Женщиной, которую Вайнштейн, по ее словам, заставил заниматься оральным сексом, стала актриса и певица Лючия Эванс. Это произошло в 2004 году в офисе Вайнштейна, когда продюсер пригласил начинающую актрису на деловой разговор.

Я пыталась вырваться из его рук, но знала, что отбиваться бесполезно. Он такой большой, что, конечно, пересилил меня. Я просто сдалась. Это и является наиболее ужасным – думаю, многие его жертвы просто не смогли от него отбиться, а после этого их мучило чувство вины,

– поделилась Эванс.

39-летняя Лорен Сиван

По сравнению с Лючией Эванс, телеведущая Лорен Сиван претерпела гораздо меньшей вреда от Вайнштейна. Согласно ее воспоминаниям, около 10 лет назад на вечеринке в Нью-Йорке после непринужденной беседы с продюсером, Вайнштейнер завел женщину в угол и начал мастурбировать перед ней.

Он начал наслаждаться самим собой, и я просто стояла в стороне. Я была настолько шокирована, что не могла поверить в то, что стала свидетелем. Это было отвратительно и жалко,

– описала Сиван.



Амбра Гутьеррес, итальянская модель

24-летней итальянской модели удалось зафиксировать доказательства приставаний со стороны Харви Ванштейна на аудиопленку. Девушка рассказала, что в 2015 году продюсер во время личной встречи схватил ее за грудь. После этого знаменитость обратилась в полицию и встретилась с Ванштейном во второй раз, вооружившись скрытым микрофоном.

В полицейской записи, опубликованном изданием The New Yorker, слышно, как мужчина заставляет девушку пойти с ним в номер. На вопрос Гутьеррес, зачем он щупал ее накануне за грудь, Вайнштейн отвечает, что просто "привык так делать".

