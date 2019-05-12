HBO представили первый тизер сериала "Хранители", который сняли по мотивам комиксов DC: видео

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Первый тизер к сериалу "Хранители" от НВО и DС
Первый тизер к сериалу "Хранители" от НВО и DС / IMDb

Телеканал HBO готовится к очередной взрывной премьере. Создатели сериала "Игра престолов" взялись за сотрудничество с представителями DC comics и вместе создали драматический сериал “Хранители”. Первый тизер уже в сети.

После выхода финального сезона культового сериала "Игра престолов" на большой экран создатели готовятся к очередной премьере. Первый видеоролик, в котором показаны фрагменты из нового сериала "Хранители", появился на YouTube-канале телеканала HBO. За несколько дней ролик посмотрели более 4 миллионов пользователей.

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Эпизодическая лента, которую HBO сняли совместно с представителями DC comics, будет доступна уже этой осенью.

В сюжет сериала положена одноименная серия комиксов писателя Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. В центре событий появляются супергерои, однако в роли преступников, а не спасателей, как бывает обычно. В сериале снялись оскароносные Реджина Кинг и Джереми Айронс, обладатель премии Эмми Дон Джонсон, а также Тим Блейк Нельсон и другие.

Впервые серия комиксов "Хранители" была опубликована в 1986 году, а в 2009 году фанаты DC увидели первую экранизацию в виде фильма, над которой работал Зак Снайдер.

Смотреть первый трейлер к сериалу "Хранители": видео

 
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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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