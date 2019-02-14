HBO снимает сериал о Чернобыле: первые кадры

Американский телеканал HBO сообщил дату премьеры мини-сериала о Чернобыльской катастрофе и показал первые кадры.

Телеканал HBO снимает 5-серийный сериал "Чернобыль". Как обещает сценарист и продюсер Крейг Мазин, работа будет максимально реалистичной. Об этом сообщает издание Colliber.

Читайте также: Вслед за "Богемской рапсодией": в Голливуде снимут фильм о The Beatles

В проекте покажут аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

История об атомной аварии 1986 года, одной из самых страшных катастроф в истории, о смелых мужчинах и женщинах, принесших невероятные жертвы, чтобы спасти Европу от чрезвычайной катастрофы,

– говорится в описании сериала.

HBO снимает сериал о Чернобыле / collider.com

Режиссером стал Йохан Ренк. Премьера сериала на HBO запланирована на май 2019 года.



HBO снимает сериал о Чернобыле / collider.com