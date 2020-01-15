HBO снимет сериал "Паразиты": проект не будет ремейком на популярный фильм

Южнокорейский фильм "Паразиты" завоевал сердца миллионов зрителей со всего мира. Поэтому, когда представители HBO сообщили об идее съемки одноименного сериала, фанаты ленты изрядно обрадовались. Однако на днях создатели будущего сериала опровергли слухи, что сериал "Паразиты" будет ремейком популярного фильма 2019 года.

О том, что HBO планирует снять сериал "Паразиты" сообщило издание The Hollywood Reporter. В источнике также отмечалось, что многосерийная лента будет ремейком на популярный фильм 2019 года. Однако авторы идеи поспешно опровергли эту информацию. Об этом сообщается на сайте Variety.

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Режиссер будущего сериала Пон Джун Хо заявил, что не будет копировать сюжет сериала, а создаст новую, другую версию "Паразитов".

Когда я думаю о мини-сериале, я представляю его этаким расширенным фильмом... Поэтому моей целью будет создание высококачественной расширенной версии "Паразитов",

– рассказал режиссер фильма и будущего сериала в беседе с Variety.

Напомним, фильм "Паразиты" впервые представили на 72-м Каннском кінофеситвалі в мае 2019 года. Мировая премьера драматической картины состоялась в августе того же года. Фильм стал лауреатом "Золотого глобуса 2020” как "Лучший фильм на иностранном языке", а также получил шесть номинаций на "Оскар 2020".

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