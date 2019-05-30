HBO в "Чернобыле" сделали плагиат на пьесу украинского драматурга Павла Арье: детали скандала

Знаменитый сериал "Чернобыль" производства канала HBO попал в большой скандал. После выхода 4 серии американо-британского сериала 27 мая в Украине, многие пользователи заметили, что в эпизоде было использовано монолог из пьесы известного украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

Одной из первых свои догадки относительно плагиата выразила журналистка "Общественного радио" Елена Ребрик. 28 мая на своей странице она обратилась к Павлу Арье, спрашивая, в курсе ли он, что HBO использовали его диалоги и монолог в 4 серии "Чернобыля", как в спектакле "Сталкеры" на основе его пьесы. Речь шла именно о моменте, когда пожилая женщина рассказывала, почему не будет эвакуироваться из зоны Чернобыльской трагедии.

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Монолог бабушки в начале 4 эпизода, в котором заметили плагиат / Скриншот

"Что происходит? Люди, я здесь не о роялти (авторские права – LifeStyle 24) или еще что-то, я только про правду-истину, потому что эта сцена и этот монолог – гениальные, это художественная квинтессенция нашей боли и одной отдельной линии. Эта сцена имеет канон и миллионы зрителей заслуживают знать, кто автор. Если я и согласные со мной не ошибаемся, то это действительно важно", – отмечала Елена Ребрик.

Сегодня, 30 мая, журналистка оставила сообщение, где подтвердила информацию, что монолог из спектакля "Сталкеры" был использован в сериале "Чернобыль" без всякого согласия украинского драматурга.

Фрустрация и непонимание. Я оказалась права. Павел подтвердил, что НПО использовало его бабу Фросю ("В начале и в конце времен", Сталкеры) для монолога в "Чернобыле". У него давление и абсолютная фрустрация сейчас. А у меня непонимание,

– поделилась журналистка.



Елена Ребрик отреагировала на плагиат HBO / Скриншот

В то же время Павел Арье тоже отреагировал на плагиат со стороны HBO на странице в Facebook.

Я не знаю, как объяснить свое состояние... Меня просто вы*бали и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, про деньги или что я примазаться решил к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215...

– сообщил украинский драматург.



Павел Арье отреагировал на плагиат HBO / Скриншот

Сейчас HBO не дает никакого объяснения по поводу скандала.

Что известно про Павла Арье?Украинско-немецкий драматург из Львова написал около 12 пьес, самой успешной из которых считается "На початку і наприкінці часів". На основе его произведения было поставлено 6 спектаклей в разных городах Украины. Его пьесы переведены на словенский, чешский, немецкий, английский, польский, французский языки, а сам драматург популяризирует украинскую культуру во Львове, Киеве и Кельне. Кроме драматургии Арье занимается живописью как художник-концептуалист.