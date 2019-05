Хедлайнером Atlas Weekend в Киеве станет российская группа "Сплин": в сети назревает возмущение

Российская группа "Сплин" станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Так, выступление группы станет завершающим на главной сцене в четвертый день фестиваля – 12 июля.

"Ключ поверни и полетели: легендарный рок-бэнд "Сплин" – хедлайнер 12-го июля", – говорится на Facebook-странице Atlas Weekend.

Что известно о "Сплин"?

Это российская рок-группа из Санкт-Петербурга, создана 27 мая 1994 года. Бессменный лидер – Александр Васильев. Группа стала культовой после выхода в свет "Гранатового Альбома". А песни "Орбит без сахара" и "Выхода нет" мгновенно стали хитами и попали в ротации всех радиостанций.

"Сплин" в 2017 году выступил в России на фестивале "Нашествие", где была выставка военной техники, которую применяют на Донбассе пророссийские боевики, напомнил украинский волонтер Роман Синицын. Так, он выразил недовольство запланированным выступлением группы в Киеве.

На этом фестивале все время была специальная огромная зона с выставкой российской военной техники. Такой, какой россияне на Донбассе убивали и убивают моих друзей. Танки, БМП, БМД, гаубицы и даже пилотажная группа на Сушках,

– написал Синицын в Facebook.

На этом фестивале не выступили даже некоторые аполитичные российские музыканты, заметил волонтер. Но "Сплин" выступил, несмотря на тот факт, что "фестиваль очень гнилой и пропагандистский".

Кстати, в 2014 году лидер группы "Сплин" Васильев в одном из интервью выразил опасения в связи с выступлениями в Украине, где тогда разгорался конфликт на Донбассе. "Любое выступление там просто неуместно", – говорил музыкант. Однако в июле 2016 года "Сплин" уже выступал на Atlas Weekend в Киеве.

Когда состоится фестиваль Atlas Weekend и кто там выступит?

Фестиваль пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля стал американский дуэт The Chainsmokers, вторым – американская группа Black Eyed Peas. Также на фестивале запланировано выступление британского музыканта Тома Оделла. Среди музыкантов, которые также выступят там – британский соул-певец, гитарист Майкл Киванука, группы The Hardkiss и "Водії", Jinjer и Our Last Night, Tom Walker и Noisia, музыкант Shahmen и инди-группа Brazzaville, американский диджей-дуэт SLANDER, российские панк-рокеры "Тараканы!" и "Порнофильмы", а также Нейромонах Феофан и Монеточка.