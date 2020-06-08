30-летняя американская актриса и экс-невеста Владимира Кличко создала официальный инстаграм-профиль. Меньше чем за сутки Панеттьер опубликовала несколько постов, один из которых посвящен бывшему бойфренду боксеру.

Хейден Панеттьер создала свой профиль в инстаграме только вчера, 7 июня. Звезда опубликовала поздравительное сообщение, отметив, что отныне будет вести публичную жизнь в социальных сетях и делиться личной жизнью с поклонниками.

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Меньше, чем за сутки, она показала несколько новых фото с пляжа, на которых позировала в полупрозрачной кофточке и черном топе в тон наряда. Она также успела поделиться детским фото с актрисой Стеллой Маив, архивной фотографией матери из семейного альбома, засветить свою татуировку на шее и выступить в поддержку протестов в США против расизма и произвола полиции.

Однако больше всего шума в сети подняло сообщение Хейден Панеттьер, на котором появился ее бывший жених украинский боксер-чемпион Владимир Кличко. На видео он высказался в поддержку американцев, которые протестуют в США. Впервые ролик появился в его инстаграм-профиле неделю назад. Судя по всему, экс-бойфренд был одним из первых, за кем начала следить актриса. В общем она подписана лишь на пять человек, среди которых и Владимир Кличко.

Что известно об отношениях Хейден Панеттьер и Владимира Кличко?

Напомним, что звездный роман длился девять лет и завершился в 2018 году. Отношения пары были достаточно сложными, ведь они расставались на целый год. Впоследствии в прессе появились предположения, что Владимир Кличко делал предложение актрисе. Уже в 2014 году Хайден родила дочь, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия, потому что так зовут бабушку боксера. Дело до свадьбы так и не дошло, однако влюбленные и родители совместной дочери остались хорошими друзьями.