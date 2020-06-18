Голливудская актриса Хейден Панеттьери больше не встречается с Брайаном Гикерсоном. Звезда окончательно поставила точку в этих отношениях и ушла от бойфренда, который едва ее не убил во время нападения. Актриса не ищет нового избранника и хочет уделить время карьере.

Как сообщают инсайдеры Us Weekly, Хейден Панеттьери больше не хочет даже общаться с Брайаном Гикерсоном. После второго нападения актриса еще пыталась восстановить с ним отношения, однако недавно покинула садиста.

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"У Хейден сейчас все хорошо. Она постепенно восстанавливается, перестала общаться с Брайаном. Он вернулся в свой родной город в Южной Каролине, поэтому друзья и родственник Хейден молятся, чтобы этот разрыв был окончательным", – отметил инсайдер.

О новом этапе жизни свидетельствует и социальная активность Хейден Панеттьери. Актриса возобновила свою страницу в инстаграме и активно публикует там фото. С особой нежностью Гейден делится снимками своей дочери Кайи-Евдокии. Девочка живет со звездным папой Владимиром Кличко в Украине и благодаря видеосвязи видится с матерью. Ностальгические фото актрисы спровоцировали в сети предположения, что звезда сожалеет о разрыве с украинцем.

Что известно о личной жизни Хейден Панеттьери

В 2018 году Хейден Панеттьери и Владимир Кличко объявили, что отменяют помолвку. Актриса сразу продала их дом в Нашвилле и поселилась в Лос-Анджелесе. Тогда же Хейден впервые вышла в свет со свои новым бойфрендом – риелтором и начинающим актером Брайаном Гикерсоном.

В мае 2019 года о бойфренде Панеттьери знали все мировые СМИ. Человек после отдыха в баре напал на свою возлюбленную и жестоко избил ее. Правоохранители, приехавшие на вызов соседей, обнаружили Хейден Панеттьери в гостиной с синяками на шее и руках. После этого актриса прошла обследование в клинике и более месяца не покидала свое имение. Но не прошло и нескольких месяцев, как пара воссоединилась. Тогда родственники Хейден Панеттьери не скрывали страха, что когда-нибудь Брайан Гикерсон не остановится и убьет ее.

Второе нападение произошло на День Валентина. После романтического ужина Брайан Гикерсон попрощался с частным поваром, после чего избил Хейден Панеттьери.