Хейден Панеттьери кардинально сменила имидж: новое фото актрисы

Голливудская актриса Хейден Панеттьери вернулась в социальные сети. На официальной твиттер-странице она опубликовала первое фото после почти годовой паузы. На снимке актриса продемонстрировала свой новый имидж, который поразил поклонников.

Перед Новым 2020 годом Хейден Панеттьери решила кардинально изменить свою жизнь. Актриса вернулась в Лос-Анджелес, возобновила роман со своим бойфрендом, который едва не убил ее, и сделала короткую стрижку.

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Согласно фото, опубликованному в сети, Хейден Панеттьери выбрала стрижку "пикси", для которой избавилась от волос. Однако новый имидж, вероятно, по душе бывшей невесте Владимира Кличко, ведь она улыбалась, делая селфи. А уже в заметке Хейден Панеттьери сравнила свой стиль с персонажем Кирби Рид, которую она сыграла в фильме "Крик 4" (Scream 4).

"Мой внутренний Кирби", - подписала фото Хейден Панеттьери.

Кадр из фильма и новый имидж Хейден Панеттьери / Twitter / @haydenpanettier

Пока неизвестно, что сподвигло 30-летнюю Хейден Панеттьери на такую кардинальную смену имиджа. В сети подозревают, что таким образом актриса хочет начать новую жизнь с бойфрендом Брайаном Гикерсоном, который жестоко избил ее. Пара уже подтвердила новости о воссоединении, а в сети появилось первое совместное фото Брайана и Хейден. На фотографиях актриса счастливо позировала, заплев свои волосы в любимый пучок.



Хейден Панеттьери возобновила роман с Брайаном Гикерсоном / Instagram /@brianhickerson



Скандальные отношения Хейден Панеттьери / Instagram /@brianhickerson

Что известно о личной жизни Хейден Панеттьери?Еще в августе 2018 года американская актриса разорвала помолвку с Владимиром Кличко и начала встречаться с актером и риелтором Брайаном Гикерсоном. Хейден переехала жить в особняк своего бойфренда в Лос-Анджелес, отдав дочь на воспитание бывшему возлюбленному.



Родственники не одобряли таких изменений в жизни Панеттьери, поэтому настойчиво советовали ей одуматься. А вот в комментарии журналистам мама актрисы лаконично отметила, что ее дочь просто нуждается во времени для размышлений. Вместе с бойфрендом Хейден Панеттьери часто появлялась навеселе, что также тревожило ее родственников и друзей. Однако ни агрессивное поведение любимого, ни алкогольные вечеринки не заставили звезду покинуть любимого.



Изменилось все в начале мая 2019 года. Тогда одна из вечеринок завершилась конфликтом между Хейден и Брайаном. В запале мужчина набросился на актрису с кулаками, а после возвращения домой продолжил расправу. Правоохранители, которые приехали на вызов соседей, нашли актрису с синяками и следами рук на шее. В суде они подчеркнули: только полиция спасла Хейден Панеттьери от смерти.



Это заставило актрису задуматься, а после месяца лечения она решила переехать в Нью-Йорк. В то же время Брайан Гикерсон получил судебную тяжбу в Лос-Анджелесе. Однако в начале декабря стало известно, что пара таки возобновила роман. Как Брайану Гикерсону удалось убедить любимую переехать в его квартиру, пока неизвестно.