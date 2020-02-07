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Хейден Панеттьери показала эффектные фото с новой стрижкой

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Хейден Панеттьери в США / Twitter / @haydenpanettier

Голливудская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьери решила кардинально изменить свой имидж. Звезда сделала эффектную стрижку, которую охотно продемонстрировала на серии снимков.

Как 30-летняя Хейден призналась на твиттер-странице, она в восторге от обновленного имиджа, который придает ей немножко бунтарского стиля. Актриса опубликовала новые снимки и публично поблагодарила стилистку Наоми Слободу за стрижку.

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"Спасибо моей Наоми Слободе за эту непревзойденную стрижку!"- написала Хейден Панеттьери.

Гейден Панеттьєрі зі стилісткою
Хейден Панеттьери со стилисткой / Twitter / @haydenpanettier

Как известно, Хейден Панеттьери сменила имидж в декабре 2019 года. Тогда актриса без колебаний избавилась от длинных светлых волос, изменив не только длину, но и цвет на пепельный. На днях звезда показала, что обновление имиджа произошло в ее имении в Лос-Анджелесе. В дом Хейден пригласила стилистку Наоми Слободу, которая впервые делала стрижку актрисе.

Гейден Панеттьєрі
Хейден Панеттьери / Twitter / @haydenpanettier


Хейден Панеттьери с новою стрижкой / Twitter / @haydenpanettier

Неизвестно, что именно вдохновило Хейден Панеттьери на такую кардинальную смену имиджа. В сети подозревают, что таким образом актриса захотела встретить новый этап своей жизни. После жестокого избиения Хейден вернулась к бойфренду-садисту Брайану Хикерсона и вновь поселилась в его доме. Родственники актрисы не в восторге от такого решения Панеттьери, о чем рассказали инсайдеры западных СМИ.

"Они переживают, что он будет продолжать жить за ее счет", – рассказали источники.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Красота LifeStyle Голливуд Хейден Панеттьери
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