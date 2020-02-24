Хейден Панеттьери показала, насколько выросла ее единственная дочь

Голливудская актриса Хейден Панеттьери, видимо, скучает по беззаботным будням с Владимиром Кличко и их дочерью Кайей-Евдокией. В сети она опубликовала волшебные фото, на которых показала, насколько выросла ее девочка.

Соответствующими кадрами Хейден Панеттьери поделилась на твиттер-странице. После разрыва отношений единственная дочь актрисы осталась жить в Украине с ее звездным отцом Владимиром Кличко. Хейден Панеттьери уже около 3 лет общается с маленькой Кайей благодаря видеосвязи и изредка навещает ее. Ухаживать за ребенком бывшему боксеру помогает его мама. Однако мужчина и сам прекрасно проводит время с 5-летней Кайей-Евдокией: на одном фото, которое разместила Хейден, видно, как Владимир Кличко охотно танцует с детишками.

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"Лучший папочка в мире", – подписала фото Хейден Панеттьери.



Хейден Панеттьери показала, как растет ее дочь / Twitter / @haydenpanettier

А уже на другом снимке маленькая Кайя предстала без своего звездного отца. Девочка позировала перед камерой с аквагримом. "Непревзойденная", – подписала волшебную фотографию актриса.



Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери / Twitter / @haydenpanettier

Сейчас Хейден Панеттьери удалила все фото с дочкой. Что стало причиной этого – пока не известно. Однако на твиттер-страничке она оставила свой детский снимок, поразив поклонников сходством со своей дочкой.



Хейден Панеттьери в детстве / Twitter / @haydenpanettier

На публикацию фотографий с Владимиром Кличко и дочерью Хейден Панеттьери могли натолкнуть резонансные новости, которые охватили все мировые СМИ. На День влюбленных бойфренд Брайан Гикерсон уже второй раз напал на актрису. После романтического ужина в имении в Лос-Анджелесе он набросился на звезду с кулаками. Неизвестно, как Хейден Панеттьери удалось вытолкать агрессивного мужчину во двор и вызвать правоохранителей. Родственники и друзья звезды не на шутку обеспокоены ее жизнью.