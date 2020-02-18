Хейден Панеттьери во второй раз стала жертвой насилия: бойфренда актрисы арестовали

Голливудская актриса Хейден Панеттьери снова попала на первые полосы всех западных СМИ. Бойфренд звезды Брайан Гикерсон второй раз напал на нее и загремел за это за решетку.

Как сообщает TMZ, Брайан Гикерсон снова проявил жестокость в отношении своей возлюбленной. После воссоединения пара якобы восстановила идиллию и демонстрировала нежность на совместных кадрах. Однако бойфренд Хейден Панеттьери вновь совершил нападение.

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Инцидент произошел в День святого Валентина. В полицию поступил вызов, что в частном доме в Калифорнии произошла стычка. Когда полиция приехала на место драки, увидели Брайана Гикерсона на дороге. Начинающий актер заявил, что Хейден Панеттьери закрылась в имении и не впускает его. И на вопрос было ли домашнее насилие он решил не отвечать.

Правоохранители обнаружили актрису в одной из комнат. Лицо Хейден имело покраснения от ушибов и было отечным. Драка вспыхнула в спальне звезд: Панеттьери рассказала, что бойфренд неожиданно начал ее толкать и бить. Кроме этого, по словам полицейских, во время нападения Брайан Гикерсон разбил свои ручные часы, от чего на теле актрисы остались следы. Агрессивного мужчину сразу же задержали.



Бойфренд Хейден Панеттьери во второй раз напал на нее / TMZ

Сам Брайан Гикерсон утверждает, что не виноват. Он попросил следователей опросить частного шеф-повара, которого муж нанял для приготовления романтического ужина на День влюбленных. Во время работы наемник слышал, как пара ссорилась, однако не вмешивался в их конфликт. Самого нападения он не видел, поскольку к тому времени уже покинул дом. Согласно документам полицейских, Брайан Гикерсон набросился на звезду после того, как остался с ней наедине.

Что известно о первом избиении Хейден Панеттьери?

Как известно, в августе 2018 года актриса разорвала помолвку с Владимиром Кличко. Звезда оставила их 3-летнюю дочку любимому и вернулась в Голливуд. Уже через месяц после разрыва Хейден Панеттьери засветилась с новым избранником. Риелтор и начинающий актер Брайан Гикерсон был настроен решительно в отношениях, поэтому предложил ей жить вместе. Именно в имении мужа и произошло первое избиение, которое могло завершиться летально.

Нападение на Гейден Панеттьери произошло 2 мая 2019 года. После отдыха с друзьями у пары был спор, поэтому они преждевременно покинули бар и отправились к своему дому. На крыльце мужчина начал бить актрису и затащил ее домой. Соседи голливудских звезд, которые видели момент нападения, вызвали правоохранителей, которые и задержали садиста. Впоследствии оказалось, что полиция нашла Хейден Панеттьери в одной из комнат имения. Звезда пыталась спрятаться от своего избранника. На ее шее обнаружили синяки, что свидетельствовало о том, что Брайан Гикерсон с силой душил женщину. С многочисленными травмами ее доставили в больницу.

Я сразу заметила, что у нее были синяки на глазу и опухшее лицо. Также виднелись отпечатки рук на шее, левой стороне лица. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Ее руки были все в синяках... Он жестоко бил ее по лицу, заставив едва не упасть. От третьего удара у нее пошла кровь из носа,

– рассказала полицейская Эмбер Финдли.

И уже на следующий день после ареста Брайан Гикерсон вышел на волю. Вероятно, Хейден заплатила за него залог и только через месяц после этого впервые попала с бойфрендом в объективы папарацци. В течение нескольких месяцев в суде рассматривали резонансное дело, а родственники настойчиво советовали звезде держаться подальше от мужчины. Хейден переехала жить в Нью-Йорк и даже имела несколько свиданий с братом Брайана Гикерсона. В ноябре пара все же возобновила роман.



Хейден Панеттьери возобновила роман с Брайаном Гикерсоном / Instagram /@brianhickerson