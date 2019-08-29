Хейли Бибер повторила фото принцессы Дианы на съемке для французского Vogue

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Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram / @haileybaldwincr

Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли (Болдуин) снялась для сентябрьского выпуска французского глянцевого журнала Vogue в образе принцессы Дианы, которая трагически погибла 31 августа 1997 года.

В фотосессии для парижского Vogue модель Хейли Бибер снялась в спортивных образах в стиле принцессы Дианы. Как известно, мать принцев Уильяма и Гарри когда начала тренд на велосипедки. Этот элемент гардероба леди Ди надевала с массивными белыми кроссовками и высокими носками. Кроме того, Диана обожала оверсайз-свитшоты, а также экспериментировала с джинсами и жакетами.

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Леди Диана могла стильно сочетать спортивный и casual стили в одном и стала настоящей революционеркой в ​​модной индустрии. Хейли Бибер повторила "аутфит" первой жены принца Чарльза. Добавим, что вероятнее всего выпуск глянцевого издания будет посвящен годовщине смерти принцессы Дианы – 31 августа.

Предлагаем сравнить некоторые фото принцессы Дианы, снятые папарацци, и кадры с Хейли Бибер:

Принцесса Диана и Хейли Бибер в фотосессии для Vogue France

Принцесса Диана и Хейли Бибер в фотосессии для Vogue France

Принцесса Диана и Хейли Бибер в фотосессии для Vogue France

Все снимки Хейли Бибер для парижского Vogue смотрите тут:

Хейли Бибер / Vogue France

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Хейли Болдуин
Источник: LifeStyle 24
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