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Хейли Бибер поздравила Джастина Бибера с днем рождения: трогательные фото

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Популярная американская модель, жена канадского певца Джастина Бибера трогательно поздравила любимого с днем рождения. Вчера, 1 марта, он отпраздновал свое 26-летие.

Джастин и Хейли являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Звездные супруги часто делятся с подписчиками в инстаграме фотографиями из семейной жизни. По случаю дня рождения мужа Бибер опубликовала серию романтических фотографий.

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В своем фотоблоге Хейли опубликовала снимки из домашнего архива. На всех кадрах они влюбленные и счастливые. Также, просматривая фотографии, можно сделать вывод, что супруги еще и невероятно страстные.

С днем ​​рождения, мой лучший друг! Спасибо за то, что ежедневно на моем лице появляется улыбка. Я люблю тебя,
– подписала фото Хейли.

Джастін Бібер та Гейлі Бібер
Страстный поцелуй Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Влюбленные Джастин Бибер и Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Бібер
Хейли и Джастин в магазине одежды / Instagram / @haileybieber

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber

Также избранница Джастина устроила для него уютный домашний кинопоказ возле бассейна, а веранду их дома украсила свечами и сияющими огоньками.

День народження Джастіна Бібера
Праздничная веранда дома Джастина и Хейли / Instagram / @haileybieber

День народження Джастіна Бібера
Праздничный кинопоказ ко дню рождения Джастина Бибера / Instagram / @haileybieber

Джастин не остался в стороне и на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию поцелуя с любимой, отметив, что она его лучший подарок на день рождения.

Джастін Бібер та Гейлі Болдвін
Джастин Бибер целует свою жену на концерте / Instagram / @justinbieber

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Хейли Болдуин Джастин Бибер Звездные романы Звездные дни рождения
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