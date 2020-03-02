Хейли Бибер поздравила Джастина Бибера с днем рождения: трогательные фото
Популярная американская модель, жена канадского певца Джастина Бибера трогательно поздравила любимого с днем рождения. Вчера, 1 марта, он отпраздновал свое 26-летие.
Джастин и Хейли являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Звездные супруги часто делятся с подписчиками в инстаграме фотографиями из семейной жизни. По случаю дня рождения мужа Бибер опубликовала серию романтических фотографий.
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В своем фотоблоге Хейли опубликовала снимки из домашнего архива. На всех кадрах они влюбленные и счастливые. Также, просматривая фотографии, можно сделать вывод, что супруги еще и невероятно страстные.
С днем рождения, мой лучший друг! Спасибо за то, что ежедневно на моем лице появляется улыбка. Я люблю тебя,
– подписала фото Хейли.
Страстный поцелуй Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber
Влюбленные Джастин Бибер и Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber
Хейли и Джастин в магазине одежды / Instagram / @haileybieber
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Instagram / @haileybieber
Также избранница Джастина устроила для него уютный домашний кинопоказ возле бассейна, а веранду их дома украсила свечами и сияющими огоньками.
Праздничная веранда дома Джастина и Хейли / Instagram / @haileybieber
Праздничный кинопоказ ко дню рождения Джастина Бибера / Instagram / @haileybieber
Джастин не остался в стороне и на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию поцелуя с любимой, отметив, что она его лучший подарок на день рождения.
Джастин Бибер целует свою жену на концерте / Instagram / @justinbieber