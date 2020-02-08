24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Хейли Бибер продемонстрировала трендовую одежду: какое пальто выбрала звезда

11 Читати новину українською
Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер неоднократно становилась звездой знаменитых глянцев. Хейли во время каждого выхода в свет демонстрирует свой изысканный стиль.

Жена известного певца Джастина Бибера умеет удивлять фанатов роскошными фото и трендовыми нарядами. На днях модель снялась в солнечной фотосессии для Elle USA, а теперь показала образ, поразивший всего лишь одной деталью.

Читайте также: Хейли Болдуин призналась о нетипичной мутации рук, которая сопровождает ее всю жизнь

Звезда вместе с любимым осуществила светский выход в простом, но очень стильном пальто.

Хейли надела минималистичную футболку белого цвета и черные джинсы. Соединила такой наряд с черными кедами. Однако изюминкой образа Бибер стало оверсайз-пальто в пол коричневого цвета. Свободный крой верхней одежды сделал его еще более привлекательным.

Игривости образу добавляли серьги-кольца. Волосы Хейли собрала в аккуратную прическу и сделала легкий повседневный макияж.

Джастин Бибер для прогулки выбрал черную кепку, кофту в желто-белую полоску и коричневые штаны. Дополнил образ белыми кроссовками.

 

Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
сегодня
2145
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Хейли Болдуин Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 февраля 15:02 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 180
7 февраля 13:15 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 4283
7 февраля 12:23 Эштону Кутчеру – 42: что известно о популярном актере-красавчике и его личной жизни
Марія Бондар 602
7 февраля 11:40 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 1601
6 февраля 18:16 75 лет со дня рождения Боба Марли: 10 песен исполнителя, которые изменили мир
Віра Стадник 728
Новости
Больше новостей
Залиште відгук