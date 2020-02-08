Хейли Бибер продемонстрировала трендовую одежду: какое пальто выбрала звезда

Американская модель Хейли Бибер неоднократно становилась звездой знаменитых глянцев. Хейли во время каждого выхода в свет демонстрирует свой изысканный стиль.

Жена известного певца Джастина Бибера умеет удивлять фанатов роскошными фото и трендовыми нарядами. На днях модель снялась в солнечной фотосессии для Elle USA, а теперь показала образ, поразивший всего лишь одной деталью.

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Звезда вместе с любимым осуществила светский выход в простом, но очень стильном пальто.

Хейли надела минималистичную футболку белого цвета и черные джинсы. Соединила такой наряд с черными кедами. Однако изюминкой образа Бибер стало оверсайз-пальто в пол коричневого цвета. Свободный крой верхней одежды сделал его еще более привлекательным.

Игривости образу добавляли серьги-кольца. Волосы Хейли собрала в аккуратную прическу и сделала легкий повседневный макияж.

Джастин Бибер для прогулки выбрал черную кепку, кофту в желто-белую полоску и коричневые штаны. Дополнил образ белыми кроссовками.