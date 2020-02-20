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Хейли Бибер рассказала, почему не готова к беременности

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Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Популярная американская модель, жена канадского певца Джастина Бибера в который раз поделилась подробностями семейной жизни. Девушка призналась, почему пока не готова рожать.

Хейли Бибер откровенно рассказала об отношениях с мужем и объяснила, почему не спешит рожать. Деталями звездная жена поделилась в недавнем интервью изданию People.

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23-летняя модель призналась, что в течение длительного времени принимала противозачаточные таблетки, которые негативно повлияли на здоровье. Хейли отметила, что ей пришлось хорошо поработать, чтобы показатели гормонов вернулись в норму.

Последние два года я пила противозачаточные. Показатели гормонов ухудшились и поэтому моя кожа очень пострадала. Тогда я поняла, что сильно навредила себе,
– призналась Хейли.

Гейлі Бібер
Хейли Бибер делает макияж / Instagram / @haileybieber

Бибер рассказала, что после свадьбы с Джастином сильно изменилась. Ранее она предпочитала громкие вечеринки, а теперь отдыхает за просмотрами фильмов дома.

Джастин и я – домоседы... Я поняла, как это здорово – просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к прошлому образу жизни,
– рассказала модель.

Джастін Бібер з дружиною
Джастин Бибер и его жена Хейли / Instagram / @justinbieber

Звездные американцы уже задумываются про детей, однако Хейли пока не готова к беременности.

Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать,
– заявила знаменитость.

Джастін Бібер та його дружина Гейлі
Влюбленные Джастин и Хейли / Instagram / @justinbieber

Хейли и Джастин предпочитают здоровую пищу. Также для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме, девушка несколько раз в неделю занимается пилатесом. В интервью Бибер отметила, что из-за плотного графика ей не удается уделять достаточно времени приготовлению пищи, однако она очень любит этот процесс и наслаждается им.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Джастин Бибер Хейли Болдуин LifeStyle
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