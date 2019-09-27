Хейли Бибер устроила развратный девичник с Кендалл Дженнер и подругами: фото
Американская модель Хейли Бибер уже через несколько дней пойдет под венец с канадским поп-исполнителем Джастином Бибером. А пока 26 сентября она отметила громкий девичник с лучшими подругами в стиле лучших американских вечеринок.
На частное празднование 22-летняя звезда пригласила своих лучших подруг – модель Кендалл Дженнер, стилистку Мейв Рейли и других. Девичник, судя по фотографиям, был невероятно веселым и несколько развратным, ведь на нем было много эротической атрибутики. Сама же Хейли надела стильное обтягивающее платье белого цвета и фату. Девушки же выбрали произвольные street-style образы.
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Девичник Хейли Бибер / Фото из соцсетей
Известно, что организатором праздника в ночном клубе Лос-Анджелеса стала Кендалл, которая перед вечеринкой была подмечена за покупкой товаров в секс-шопе.
Кендалл Дженнер в секс-шопе / Фото: Legion-Media
Что известно о свадьбе Хейли и Джастина Бибера?
Церемония бракосочетания состоится 30 сентября в Южной Каролине у побережья реки Мэй. На ней будут присутствовать около 100 гостей, а музыкальное сопровождение обеспечит знаменитый исполнитель Эд Ширан. Организатором вечеринки стала Минди Вайс, которая ранее уже работала на различных мероприятиях со многими звездами, в том числе с сестрами Кардашян-Дженнер, Хайди Клум и Кэти Перри.