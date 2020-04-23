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Хейли Болдуин, Эшли Грэм и Джаред Лето: как звезды поздравляли с Днем Земли – красивые фото

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Звезды поздравляли с Днем Земли 2020 / Фото из соцсетей

Американские звезды сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, но не забывают радовать фанатов архивными фотографиями из отпусков. На этот раз они погрузились в воспоминания и заодно поздравили фанатов с Днем Земли, который отмечали вчера, 22 апреля.

К числу знаменитостей, которые решили напомнить всем о важности защиты окружающей среды, вошли Дженнифер Лопес, Хейли Болдуин, Эшли Грэм, Джаред Лето, Иванка Трамп, Алессандра Амбросио и многие другие. 24 канал предлагает узнать, что желают своим сторонникам их кумиры.

К теме День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе

Эшли Грэм

"Сейчас я чувствую еще большую благодарность природе, чем обычно! Я думаю, что за последние несколько недель мы все осознали, насколько важны свежий воздух и солнечный свет! Это видео было сделано во время путешествия с моей мамой на День матери сразу же после того, как я узнала о своей беременности. С Днем Земли вас всех! Давайте все внесем свой вклад и будем любить и оберегать Землю, чтобы наши дети могли наслаждаться этой замечательной планетой!"

 

Алессандра Амбросио

"Счастливого Дня Земли! Действительно, какая удивительная наша планета! Давайте посмотрим правде в глаза... В конце концов, это наш дом!"

 

Хейли Болдуин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️️

Допис, поширений Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

 

Джаред Лето

"Счастливого Дня Земли!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

Дженнифер Лопес

"Матушка-Земля... Осознай, как ты к ней относишься. Люби ее, и она сохранит вас навсегда. Счастливого Дня Земли".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Бритни Спирс

"Так счастлива жить на этой планете".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Майли Сайрус

"Я думала о Дне Земли и вспомнила эту песню, которую я написала и выпустила в 2008 году, но сейчас ее посыл актуален, чем когда-либо! Особенно после моих недавних бесед с экоактивистами. Теперь я точно знаю, что мы соберемся все вместе и будем действовать! Счастливого Дня Земли!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Пэрис Хилтон

"С Днем Земли вас! В каких странах и городах нашей планеты вы живете?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Николь Кидман

"Сегодня 50-я годовщина Дня Земли, и поскольку многие из нас проводят этот праздник в самоизоляции, я решила поделиться с вами одним из самых любимых воспоминаний прошлого года с горнолыжного курорта Теллурайд".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Иванка Трамп

"Благодарна за все, что нам дала Мать-Земля! Завтрашний день будет лучше и светлее сегодняшнего. После окончания пандемии у нас появится еще больше осознанности и благодарности за простые радости жизни. Счастливого Дня Земли! Фото было сделано в горах прошлой осенью".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Дженна Деван

"Мать-Земля, я люблю тебя. Я тебя уважаю, я тебя слышу. Мы все должны сделать тебя лучше".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

 

Тесс Холлидей

"Счастливого Дня Земли! Это всегда будет одна из моих самых любимых фотографий!"

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
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