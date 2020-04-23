Хейли Болдуин, Эшли Грэм и Джаред Лето: как звезды поздравляли с Днем Земли – красивые фото

Американские звезды сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, но не забывают радовать фанатов архивными фотографиями из отпусков. На этот раз они погрузились в воспоминания и заодно поздравили фанатов с Днем Земли, который отмечали вчера, 22 апреля.

К числу знаменитостей, которые решили напомнить всем о важности защиты окружающей среды, вошли Дженнифер Лопес, Хейли Болдуин, Эшли Грэм, Джаред Лето, Иванка Трамп, Алессандра Амбросио и многие другие. 24 канал предлагает узнать, что желают своим сторонникам их кумиры.

К теме День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе

Эшли Грэм

"Сейчас я чувствую еще большую благодарность природе, чем обычно! Я думаю, что за последние несколько недель мы все осознали, насколько важны свежий воздух и солнечный свет! Это видео было сделано во время путешествия с моей мамой на День матери сразу же после того, как я узнала о своей беременности. С Днем Земли вас всех! Давайте все внесем свой вклад и будем любить и оберегать Землю, чтобы наши дети могли наслаждаться этой замечательной планетой!"

Алессандра Амбросио

"Счастливого Дня Земли! Действительно, какая удивительная наша планета! Давайте посмотрим правде в глаза... В конце концов, это наш дом!"

Хейли Болдуин

Джаред Лето

"Счастливого Дня Земли!"

Дженнифер Лопес

"Матушка-Земля... Осознай, как ты к ней относишься. Люби ее, и она сохранит вас навсегда. Счастливого Дня Земли".

Бритни Спирс

"Так счастлива жить на этой планете".

Майли Сайрус

"Я думала о Дне Земли и вспомнила эту песню, которую я написала и выпустила в 2008 году, но сейчас ее посыл актуален, чем когда-либо! Особенно после моих недавних бесед с экоактивистами. Теперь я точно знаю, что мы соберемся все вместе и будем действовать! Счастливого Дня Земли!"

Пэрис Хилтон

"С Днем Земли вас! В каких странах и городах нашей планеты вы живете?"

Николь Кидман

"Сегодня 50-я годовщина Дня Земли, и поскольку многие из нас проводят этот праздник в самоизоляции, я решила поделиться с вами одним из самых любимых воспоминаний прошлого года с горнолыжного курорта Теллурайд".

Иванка Трамп

"Благодарна за все, что нам дала Мать-Земля! Завтрашний день будет лучше и светлее сегодняшнего. После окончания пандемии у нас появится еще больше осознанности и благодарности за простые радости жизни. Счастливого Дня Земли! Фото было сделано в горах прошлой осенью".

Дженна Деван

"Мать-Земля, я люблю тебя. Я тебя уважаю, я тебя слышу. Мы все должны сделать тебя лучше".

Тесс Холлидей

"Счастливого Дня Земли! Это всегда будет одна из моих самых любимых фотографий!"