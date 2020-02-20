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Хейли Болдуин превратилась в женщину 70-х на обложке испанского Vogue

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Хейли Болдуин для Vogue Spain / Instagram / @voguespain

Американская модель Хейли Болдуин, которая также является женой поп исполнителя Джастина Бибера, стала приглашенной звездой мартовского номера Vogue Spain. Для новой фотосессии 23-летняя девушка примеряла несколько образов, которые воссоздают дух 1970-х годов.

Для американки Хейли такой эксперимент с образами уже не первый. Звезда часто украшает обложки глянца в различных амплуа. Из последних – фотосессия для Elle USA в трендовых купальных костюмах и съемка для Vogue Australia в casual-образах.

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На этот раз редактор испанского Vogue предложил Хейли сняться в нескольких винтажных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени в солнечном Голливуде. Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Сама же съемка происходила среди холмов Лос-Анджелеса.

Хейли Болдуин для Vogue Spain / Фото: Emma Summerton, Vogue Spain

"Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода", – рассказывают о фотосессии представители Vogue Spain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue España (@voguespain)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue España (@voguespain)

 

 

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Теги: LifeStyle Vogue Стиль и мода Хейли Болдуин Мода
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