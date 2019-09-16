Хейли Болдуин снялась топлес для глянца: горячие фото

Знаменитая американская модель Хейли Болдуин вскоре обменяется клятвами с Джастином Бибером. Но пока до церемонии остается полмесяца, манекенщица охотно соглашается на пикантные съемки для журналов.

Так, на днях стало известно, что Хейли Болдуин стала главной звездой октябрьского выпуска Vogue Australia. Об этом манекенщица объявила на официальной инстаграм-странице, показав жаркие снимки, которые появятся на страницах издания.

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Согласно кадрами, сексуальная Хейли Болдуин согласилась на довольно провокационную съемку, автором которой был известный нью-йоркский фотограф Лаклан Бейли. Для модели он подготовил стильную локацию – поле с высокой травой. На фоне осеннего пейзажа Хейли Болдуин позировала топлесс, прикрывая обнаженную грудь теплой верхней одеждой.

Сексуальные фото Хейли Болдуин / Фото: Vogue Australia

Кроме горячей съемки, Хейли Болдуин дала откровенное интервью. Во время общения с журналистами модель уделила много времени вопросам о личной жизни и заявила, что только она знает, каков на самом деле ее любимый Джастин Бибер. Манекенщица не скрывала, что сначала ей сложно было воспринимать резонансные новости об артисте и выдумки об их проблемах.

Никто со стороны не знает по-настоящему, что происходит между нами. Я просыпаюсь с этим человеком каждое утро. Я единственная, с кем он ведет прямые откровенные диалоги. Это мои отношения. Если у вас проблемы с ментальным здоровьем, то людям очень легко убедить вас в чем-то, даже если это неправда,

– отметила Хейли Болдуин.

Не обошла она вниманием и грозные сообщения от поклонниц мужа, которые заявляли, что Джастин Бибер вскоре покинет модель. Хейли Болдуин сначала переживала из-за этого и искала недостатки в своих отношениях, однако теперь убеждена, что только она со своим мужем будут давать оценку их отношениям.

"Когда меня бомбардировали сотнями тысяч комментариев из серии: "Ты никогда не сможешь сделать то-то", "Вы все равно расстанетесь" ... Я не могла помочь этим людям, но думала: "Они видят то, чего не вижу я?" И моя внутренняя гармония нарушалась. Но в отношениях всегда только двое. Мне пришлось много поработать над изменением своего мышления, чтобы понять это", – добавила Хейли Болдуин.

Что известно о романе Бибера и Болдуин?

Еще осенью 2015 года отношения Хейли Болдуин и Джастина Бибера оказались в эпицентре всех светских новостей. Однако именно чрезмерное внимание СМИ повлияло на этот роман: после нескольких месяцев встречаний пара объявила о разрыве, а певец вернулся к своей бывшей девушке Селене Гомес. Однако и эти отношения не блеснули стабильностью.



В июле 2018 года Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин во время отдыха на Багамах. За год знаменитые американцы официально поженились. Пара решила не устраивать шумной церемонии, тайно расписавшись в одном из судов Нью-Йорка. С тех пор Хейли и Джастин усиленно готовились к свадьбе и переносили ее дату из-за депрессии артиста. Однако, вероятно, праздник все же состоится, потому что друзья влюбленных получили приглашения на церемонию, которая пройдет 30 сентября.